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叮咚買菜為惠康供貨 首年銷售目標1億

標籤：經濟

【明報專訊】本報日前報道內地買菜APP兼在美股上市的生鮮電商平台「叮咚買菜」（美：DDL）攻港。經營惠康及牛奶公司等的DFI零售集團昨公布與叮咚買菜成為合作伙伴，雙方將整合供應鏈與零售網絡，建構跨境數碼化供應鏈，通過DFI旗下的惠康超級市場，為香港顧客提供商品，雙方設定合作首年目標銷售額達1億元。

6款菜上月初280間惠康上架

作為合作首階段成果，首批6款叮咚買菜精選蔬菜已於4月9日起於近280間惠康超市上架，並同步登陸惠康網店及foodpanda外送平台。雙方合作商品將陸續拓展至旗下特色超市Market Place、3hreesixty 等零售渠道，進一步擴大服務範圍。

雙方計劃2025年除了常規品類的蔬菜，更將引入內地網紅蔬菜與地域特色菜，同步引入的還有不同水果、豆製品、預製菜、零食、酒水等豐富產品，年底前供港商品SKU將突破150個。

此外，這些商品將通過惠康分店、官方網站及foodpanda外送平台覆蓋香港18區，實現「線上線下」全渠道營銷。雙方隨後會積極探討，將合作擴展至DFI旗下澳門及柬埔寨的超級市場，惠及更多地區的顧客。雙方又計劃共建數碼化跨境供應鏈，打通數據中台，通過AI預測系統動態調整DFI旗下各超級市場庫存，降低缺貨率。例如，系統可根據香港天氣變化、節假日等因素，預判葉菜類需求波動，指導基地精準供貨。

叮咚買菜副總裁楊劭銘稱，此次與DFI合作是叮咚買菜供應鏈能力與香港本地零售網絡深度融合。公司將依託全國直採基地和數碼化供應鏈能力，把更多新鮮、安全的內地生鮮食品高效輸送至港，讓香港市民的「菜籃子」更豐富、更實惠。