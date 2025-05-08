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匯豐本月20日起 全面更新流動理財App

【明報專訊】匯豐公布，將於本月20日起全面更新香港流動理財應用程式（App），為2020年以來再度進行大規模更新，更新內容包括在頂部增設「選單列」，用戶通過左右輕掃切換首頁、轉帳、管理銀行卡、財富及保險分頁；在信用卡和扣帳卡以圖示直接列出鎖卡、結單等功能；客戶可自訂自選戶口、快速連結等個人化功能；將線上對話常設在應用底部以方便使用等。

助客戶更快執行所需功能

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）表示，是次更新改善應用程式瀏覽，幫助客戶更快、更簡單執行所需的功能，毋須要花時間搜尋，例如通過左右輕掃來切換支付、信用卡頁面；鎖卡功能亦可從過往四五步可簡化至兩步。

新版應用程式在18個月前開始研發，過程邀請客戶參與焦點小組及專屬調查，參考客戶回饋後，以改善介面導航及加強個人化功能為重點。郭哲明稱，有84%測試受訪者回應，表示可以在應用程式找到所有需要的功能。下一步匯豐將在應用程式推出一站式保安設定功能，以及財務規劃工具和個人現金流管理等功能。

匯豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）稱，該行過去在應用程式推出財富規劃工具Future Planner、 健康和保險工具Well+，但並非每個客戶都有留意，是次更新讓客戶更易接觸，並有投資分析、情境模擬功能，該行絕大部分投資通過數碼化進行，是次更新有助客戶得到更完整財富管理服務體驗。