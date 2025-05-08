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迪士尼阿布扎比建主題樂園 全球第7個 股價早段飈一成

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）宣布，與旅遊體驗公司Miral合作，在中東打造首個迪士尼主題樂園度假區。新園區選址位於阿聯酋首都阿布扎比的亞斯島（Yas Island），這將會是迪士尼第七個主題樂園度假區，也是上海迪士尼自2016年開業以來，迪士尼首個全新園區。其他園區分別位於加州、佛州、東京、巴黎和香港。受新園區消息刺激，迪士尼早段股價急升一成。

亞斯島是阿布扎比的人工島，島上有Miral建造的法拉利世界（Ferrari World）、華納兄弟世界及海洋世界（SeaWorld）等遊樂設施。迪士尼的「幻想工程師」（imagineers）正為該個新園區進行設計，規劃景點。迪士尼樂園、郵輪和消費產品業務負責人Josh D'Amaro稱，新選址佔地足以展示迪士尼所有IP，並將成為迪士尼最先進的度假區。他表示，設計過程通常需時兩年。設計完成後，需5至6年建造。以上海迪士尼為例，由正式宣布建園計劃至開幕，大約需時7年。迪士尼在官網提供的效果圖，展示類似阿布扎比天際線的現代建築，預計新園區將秉承迪士尼傳統，建有宏偉城堡。自1955年首個迪士尼樂園建成以來，城堡一直是迪士尼度假區重心。

迪士尼只監督營運 不會投資

不過新園區不屬於迪士尼承諾在未來10年為主題樂園投資600億美元的計劃。迪士尼不會為阿布扎比主題樂園投入資金，但將領導該項目的創意設計，並監督營運，從中獲取版權收入。建園資金將由Miral提供，除負責建造園區，Miral亦會負責日常營運。

迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）表示，早在2017或18年就將阿聯酋視為潛在園區的選址，但因新冠疫情等延遲了新園區的開發。新園區將使迪士尼在全球最大的航空樞紐佔一席之地。每年有超過1.2億航空旅客，停留或經過阿布扎比和迪拜。

艾格表示，作為第七個迪士尼主題樂園，「它將以壯觀的方式在阿布扎比建立，將當代建築與尖端科技相結合，以獨特而現代的方式，為遊客提供深度沉浸式娛樂體驗」。他形容，新園區將融合當地建築與迪士尼的設計，使該度假區「真正具有迪士尼特色，又具有獨特的阿聯酋風情」 。

在2024財年，體驗業務（包括公園、郵輪和度假村及消費產品）為迪士尼貢獻37%的收入及接近六成的營業利潤。

在截至3月底的第二財季，迪士尼體驗業務的季度營業利潤為24.9億美元，按年增長9%。不過國際園區的營業利潤按年跌23%，迪士尼將問題歸咎於上海迪士尼及香港迪士尼的遊客人數減少，且成本增加。

Disney+訂戶意外增 季度利潤增6倍

至於備受關注的Disney+串流媒體訂閱量，出乎意料按季增長140萬戶，令全球總訂戶增至1.26億。迪士尼原預期訂閱量「輕微下降」。受惠於訂戶增加及加價等因素，包括串流媒體業務的「直接面向消費者」業務，季度營業利潤急增6.15倍至3.36億美元。

迪士尼第二財季的整體收入按年增長7%至236.2億美元，利潤增至32.8億美元，扭轉去年同期的2000萬美元虧損。迪士尼預計，2025財年全年收益（不包括特殊項目）將增長16%，達到每股5.75美元，較此前預測的升幅提高1倍。不過隨着美國總統特朗普周日聲言要對在外國製作的電影徵收100%關稅，迪士尼等電影商恐面臨新挑戰。迪士尼表示，正觀察宏觀經濟狀况對業務的影響。

（綜合報道）

[國際金融]