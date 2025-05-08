moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

任永力警告美元沽壓 恐達2.5萬億美元

【明報專訊】知名外匯分析師、Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力（Stephen Jen）警告，隨着亞洲國家開始沽出以往囤積的美元，美元恐將面臨高達2.5萬億美元的「雪崩式」沽壓。任永力的報告指出，由於亞洲地區長期錄得與美國的貿易順差，亞洲出口商及投資者多年來可能已積累大量美元。隨着美國主導的貿易戰持續，一些亞洲投資者可能會將大量美元匯回本國，以避開美元貶值的壓力，引發資金大規模流出美元。

美開始減息 1萬億美元或匯回中國

任永力估計，亞洲出口商及企業持有的美元可能極其龐大，規模可能高達2.5萬億美元，令美元兌亞洲貨幣構成大幅貶值的風險。任永力曾表示，當美聯儲開始減息，中國企業可能會沽出大量美元計價資產，大約1萬億美元的資金可能會匯回中國。

由於特朗普推動重塑全球貿易秩序，令美元資產的吸引力受到挑戰。摩根大通本周早前亦指出，亞洲出口商多年貿易順差所積累的巨額美元資產開始匯回本國，被視作亞洲貨幣近日轉強的重要推手。此外，美銀的數據分析顯示，在截至4月30日的一周，投資者從美股撤出89億美元資金。與此同時，歐股有34億美元的資金流入，而日股則流入了44億美元資金，為去年4月以來，流入日本股市資金最多的一周。

候議息結果 美股三大指數個別發展

不過，美銀歐洲、中東和非洲市場主管Brian Weinstein表示，沒有足夠證據顯示，資本正從美國向歐洲等地大規模永久轉移。投資者等待美聯儲凌晨公布議息結果，以及貿易談判的進展，美股三大指數昨早段個別發展。

（綜合報道）

[國際金融]