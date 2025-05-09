拆息續瀉 Ｈ按兩年首跌穿封頂息 1個月貼近兩厘 金管局：資金供求影響息率

明報記者 歐陽偉昉

本港銀行體系總結餘昨收市後升至1741億元，為2022年8月以來高位。昨日港元1個月拆息見1999年12月30日以來點子計最大跌幅，自上周五港元觸及強方兌換水平以來、已累跌188.91點子。資金流動性急升帶動短期拆息更快下跌，隔夜拆息挫211點子至0.38952厘，為2023年2月以來首次低於1厘。金管局預期港元資金供求及整體流動性等因素會繼續影響港元拆息，特別是較短期息率。

拆息回落紓緩港匯升勢

拆息回落減弱港匯升勢，昨明顯偏離7.75強方，截至昨晚8時半報7.7707，下跌90點子（1元等於1萬點子），周二以來累跌206點子。

銀行體系總結餘為銀行為同業結算在金管局開設結算戶口的結餘總額，上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，這些新增資金沒利息，流動資金水浸下，市場正為利率重新定價。昨日隔夜拆息下跌，帶動整條利率曲線向下。他指參照2020和2022年總結餘處於1700億元水平時，當時隔夜拆息低於1厘，與1個月拆息僅差40點子，認為除非有新股上市、內地資金南下港股買貨等消息，否則1個月拆息未必會大幅回升，未來或跌穿2厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港銀行體系結餘若維持高度充裕，銀行資金成本降低，銀行較有意願增加按揭優惠搶生意。利率期貨市場現時預期美國在7月有較大概率再減息，她指由於港元拆息下跌加快，預期屆時P息亦會下調0.25厘，下半年本港按息料降至3.25厘或以下。若1個月拆息繼續回落至1.95厘以下水平，實際按息將可進一步下跌。

中原：下半年按息或降至3.25厘以下

投行富瑞發表報告稱，聯匯下港元可在7.75至7.85波動，即有1.3%波幅，理論上港元拆息可在較美元利率高或低1.3%波動，以現時聯邦基金利率目標區間4.25厘至4.5厘計算，理論上3厘是1個月拆息較可持續的下限。若本港新股活動升溫，增加港元資金需求，或會部分扭轉拆息下跌走勢。美國聯儲局昨日凌晨公布維持利率不變，匯豐等各大型銀行亦將P維持現水平，匯豐、中銀香港（2388）等「細P」保持在5.25厘，同時各大行港元活期儲蓄利率維持在0.25厘。