moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

聯儲局維持利率不變 稱關稅令通脹失業風險升

【明報專訊】美國聯儲局本港時間周四（8日）凌晨公布，維持聯邦基金利率目標在4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。是次為總統特朗普上月初公布「對等關稅」後首次議息，現時美國正與多地就關稅談判。聯儲局主席鮑威爾表示，是次關稅範圍規模肯定會令通脹和失業上升的風險提高，若關稅最終維持在現時水平，或將實現降低通脹目標的時間延遲至明年。由於通脹仍高於目標，並預測通脹率短期可能再次上升，當局無法「先發制人」減息。

特朗普再轟鮑威爾行動太遲

相對3月議息聲明，聯儲局在本月增加經濟前景「進一步」不明朗，並指「更高失業和通脹的風險已經上升」的說法。美國第一季GDP按季意外下跌0.3%，不過議息聲明維持「經濟活動維持穩定擴展」，並加上數據「受淨出口影響」 的說法。鮑威爾認為，現時判斷需要偏向「穩定就業」還是「穩定物價」仍然為時尚早，目前利率政策只是適度限制，利率處於良好水平，當局正在等特朗普關稅政策明朗化，又指美國經濟保持韌性，當局可以進一步觀望。

特朗普昨日則再次在社交媒體炮轟鮑威爾行動太遲，稱油價、能源價格大跌，食品、雞蛋等幾乎所有成本均在下降，幾乎出現沒有通脹，關稅收入亦在湧入美國。

利率期貨反映市場對聯儲局在6月減息的預期進一步降溫，芝商所FedWatch工具顯示，昨晚預期聯儲局6月不減息的概率，較周二上升約11個百分點至79.8%（見表），昨晚預期7月減息概率為54.7%，惟預期續不減息的概率上升11.71個百分點至33.6%。現時市場主要預期，美國至今年底將減息3次或以上，概率近69%。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，近期數據包括上周五非農就業報告，顯示美國經濟趨勢穩健，有助聯儲局維持當前立場。下月議息前美國僅有另一組就業數據公布，因此認為減息的可能性很低，除非數據顯著惡化，否則難以證明減息的合理性，而7月則是聯儲局考慮減息的窗口，具體取決於進一步的數據和白宮的政策發展。