綠茶首日招股 超購近20倍

約三成發售股份為舊股

留意是次綠茶約有三成發售股份為舊股。集團是次引入包括上海紫燕（滬：603057）之全資附屬公司、卜蜂集團、中國銀泰投資創辦人沈國軍在內的8名基石投資者，合共認購約8733萬美元（約6.7億港元）股份，相當於全球公開發售股份的約55.6%。據招股書，綠茶是次集資所得款項淨額約90%將用於擴展餐廳網絡及設立中央食材加工設施。

綠茶集團早於2021年開始先後5次向港交所（0388）遞交上市申請，2022年時其申請已通過上市聆訊，惟最終未有如計劃在港進行招股。至今年3月底，集團終獲中證監批出境外上市備案通知書，擬發行不超過2.13億股境外上市普通股。集團去年下半年攻港並推出限定菜式吸客，目前已開設4間分店。財務方面，去年收入38.38億元人民幣，按年升6.9%；純利升18.5%至3.5億元人民幣。截至昨晚9時，據市場數據其公開發售部分已獲19.87倍超額認購。券商共借出24.3億元孖展，其中以富途借出13.99億元最多。

滬上阿姨首掛 收市升四成

另外，昨上市兩隻新股首日股價做好，茶飲股滬上阿姨（2589）高開68.5%報190.6元，早段一度升74.7%見197.6元。其後升幅收窄，收市報158.4元，仍升四成，成交5.68億元，每手不計手續費帳面賺1358.4元。而鈞達股份（2865）收報26.6元，較上市價22.15元高兩成。

A股公司、從事紙製包裝業務及跨境電商業務的吉宏科技（深：002803）通過上市聆訊，聯席保薦人為中金（3908）及招銀國際，公司去年純利倒退47.3%至1.81億元人民幣。

明報記者 邱潤青