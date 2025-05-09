moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

AWS實時監測體育比賽 冀在港更多合作

【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）旗下雲端分支AWS近年主打以數據驅動的數碼解決方案，AWS電競及體育科技全球戰略總監Paul Devlin表示，AWS將雲端服務與人工智能（AI）、數據分析結合，相關技術正協助體育賽事主辦方實時監測賽事狀况，並分析選手得分等。Paul Devlin稱，冀將相關體育科技應用於本港舉辦賽事，不排除與啟德體育園合作，冀未來一年內可公布更多與本港客戶展開相關合作。

F1等賽事已應用技術

Paul Devlin表示，AWS現時於全球客戶主要是體育賽事舉辦機構和娛樂企業，在港亦然。他表示，AWS能協助體育機構直接向觀衆傳遞高質素、低延遲且具互動的即時體育內容，相信可提升觀衆的現場參與感。此外，以技術貢獻廣告收入方面，他舉例稱，AWS會監測、分析運動賽事舉辦期間贊助商廣告於電視熒幕出現的頻率和時長，冀助體育機構獲取更多盈利機會。

目前上述技術已應用於F1等賽事，Paul Devlin表示，F1賽車每秒可生成100萬個數據點，精準捕捉數據點並分析賽事策略、賽車性能並呈現給觀衆一直較困難，而AWS會透過生成式AI工具，結合自然語言提示，助分析師生成F1歷史數據，並在幾秒內生成全球轉播所需的統計數據。