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蘋果研Safari用AI搜尋引擎 彭博：不尋常表態 冀挽救與Google利潤豐厚合作

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）服務業務高級副總裁Eddy Cue，周三在美國司法部針對Google在網絡搜尋領域佔主導地位的反壟斷訴訟作證時表示，蘋果正「積極研究」為旗下Safari瀏覽器，引入以人工智能（AI）驅動的搜尋引擎，取代由Google作為Safari預設搜尋引擎的長期合作關係，長遠可能毋須再與Google合作。Cue甚至語出驚人，預言隨着AI發展，未來10年iPhone也可能被淘汰，就像iPod一樣步入歷史。

彭博社的分析認為，蘋果不尋常的表態，旨在挽救與Google利潤豐厚的合作關係。Google目前每年向蘋果支付約200億美元，以成為Safari的預設搜尋引擎。這項交易是蘋果的重要利潤來源，卻被質疑有違市場公平競爭。倘美國司法部勝訴，恐威脅蘋果與Google的合作，對兩家公司帶來不利影響。市場人士估計，Google有36%的搜尋廣告收入來自Safari。蘋果與Google恐要分道揚鑣的前景，加上蘋果披露，以Google作為預設搜尋引擎的Safari，4月搜尋量首次下降，是過去22年來前所未見，預示Google在搜尋引擎市場的領導地位可能受到動搖，拖累Google母企Alphabet（美：GOOG）周三股價挫逾7%，昨早段反彈1%。蘋果股價周三跌逾1%，昨早段微升。

Cue將Safari搜尋量下降，歸因於用戶轉向AI工具。他表示，蘋果已計劃圍繞OpenAI的ChatGPT、Perplexity AI和Anthropic的Claude等AI服務，重塑Safari。他相信AI服務供應商將取代Google等傳統搜尋方式，成為Safari搜尋引擎的選項。

分析：蘋果或引數據 支持Google未違反競爭

彭博社稱，Cue披露蘋果計劃將瀏覽器轉向AI系統的目的，是要淡化與Google交易重要性。倘行業發生變化，並有明顯的Google替代品，法官可能會裁定毋須推翻與Google的長期協議。富瑞（Jefferies）報告指出蘋果可能會強調一些數據，支持Google在搜尋領域並未違反競爭的觀點。不過Google也在深化AI領域的發展，例如Google也轉向自家Gemini AI系統進行搜尋。當用戶透過Google或Safari進行檢索，通常會先看到AI結果，而Cue並未在庭上談論與Google在AI領域深化合作可能性。

高級副總裁預言 iPhone或10年後消失

蘋果以往鮮有分享長遠計劃，Cue卻預言為蘋果帶來一半收入的iPhone可能在10年後消失。他說自己入行之初，惠普、Sun Microsystems和英特爾等是最成功企業，現在有些已不復存在，有些影響力減退。彭博稱這是蘋果在法庭的慣常手段，發表一些令人驚訝的言論，以影響法庭判斷，即使這些言論會破壞其營銷策略。

花旗的報告指出，蘋果可能會考慮在Safari的搜索結果，引入AI供應商，但不會給予其默認搜尋引擎的地位。花旗的關注點仍是Alphabet在生成式AI方面的發展，例如Gemini（已吸引超過3.5億用戶）、AI Overviews和AI Mode測試版等，並期待在5月20至21日舉行的Google I/O開發者大會了解相關詳情，現維持對Alphabet的「買入」評級，目標價維持在200美元。

（綜合報道）

[國際金融]