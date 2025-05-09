moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

英倫銀行減息1/4厘 委員現分歧

【明報專訊】英倫銀行昨宣布減息四分之一厘，將政策利率降至4.25厘，是去年8月展開減息周期以來，第四次減息。市場原預期英倫銀行的貨幣政策委員會（MPC）一致支持減息四分之一厘，但投票結果卻顯示，面對貿易政策不確定性，委員會內部對是否減息，以及減息幅度意見分歧。9名委員以5票對4票的多數票，通過減息四分之一厘的決議，另有兩名委員傾向一次過減息半厘。不過英倫銀行首席經濟學家Huw Pill及外部委員Catherine Mann傾向維持利率不變。

市場分析認為，央行投票結果分成三派，顯然是一次「鷹派減息」。掉期交易員將6月再次減息的概率，由原先預期的50%左右，下調至約20%。英鎊兌美元升0.35%至1.3342。英鎊兌港元在10.36算。

這是美國總統特朗普於4月初威脅向全球徵收「對等關稅」以來，英倫銀行首次議息。特朗普的舉措一度引發市場動盪，並促使國際貨幣基金組織（IMF）下調包括英國在內的多數主要經濟體的增長預測。英倫銀行預期，美國及其他國家提高關稅，將對英國經濟增長產生一定影響，強調前景仍未明朗。

行長貝利：堅持漸進審慎減息

英倫銀行強調，沒有預設的利率路徑，並維持對利率前景的「漸進和審慎」措辭。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱：「過去數周情况表明，全球經濟變幻莫測。因此我們要堅持漸進及審慎減息策略。」根據截至4月29日的數據，英倫銀行估計，美國關稅將在3年內使英國經濟規模減少0.3%，並推動通脹較快回落至2%目標。

美國和英國周四宣布達成貿易協議，降低英國向美國出口的部分貨品關稅。不過英倫銀行預期，英國經濟增長所受的拖累，約有三分之二源於關稅對世界經濟的廣泛影響，而非對英國貨品直接徵收關稅。

（綜合報道）

[國際金融]