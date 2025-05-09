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澳洲經濟增長減弱 料樓價升幅續放緩

【明報專訊】澳洲樓價4月再創新高，惟升幅放緩。CoreLogic研究總監Tim Lawless指出，上月美國關稅及澳洲大選等不確定性，影響部分潛在買家的入市計劃，考慮到減息、支持樓市政策及供應不足等因素，料短期樓價可保持升勢，但經濟增長動力減弱下，預期樓價升幅將續放緩。

根據CoreLogic的數據，截至今年4月底止，澳洲樓價按月微升0.3%，為連續3個月錄按月升幅，平均樓價繼3月後再創新高，升至約82.5萬澳元，惟升幅較3月份的按月升0.4%有所放緩，4月樓價按年升幅亦見收窄，由今年3月的按年升3.4%，進一步放緩至按年升3.2%，升幅為2023年8月以來最低。Lawless表示，隨着澳洲2月減息對樓市的提振作用逐步減弱，加上美國4月初公布「對等關稅」，以及澳洲5月初舉行大選等不確定因素，導致上月消費信心轉弱，部分準買家及賣家推遲買賣計劃，使樓價升幅放緩。

悉尼墨爾本樓價高位回落

儘管澳洲整體樓價創新高，惟並不是所有地區的樓價均處於高位。4月澳洲8大城市中，僅珀斯、阿德萊德及布里斯班等中型城市樓價處於歷史高位，其中又以珀斯及阿德萊德上月的樓價表現最為出眾，阿德萊德4月底樓價按月升0.3%，按年計更升9.8%，樓價中位數近82.6萬澳元；珀斯4月底止樓價按年計累升10%，按月則升0.4%，樓價中位數為近80.8萬澳元。至於兩大城市悉尼及墨爾本，樓價已從高位回落，單計上月墨爾本樓價按月雖升0.2%，按年計則錄2.2%跌幅，樓價中位數降至78.6萬澳元，較2022年3月創下的歷史高位回落5.4%；悉尼上月樓價按月亦升0.2%，按年計仍錄0.9%升幅，惟樓價中位數已由去年9月高位下跌1.1%，至近119.5萬澳元。

上月租金按年升幅放緩至3.6%

Lawless續稱，美國關稅政策及澳洲大選等不確定因素，對樓市交投影響較樓價為大，從樓市買賣活動減少可見一斑，上月不僅拍賣活動減少，樓市新供應也明顯下跌，但樓價穩中向好，反映市場情緒及信心雖受影響，但供應不足對樓價有一定支持。此外，租金相對靠穩，也支撐了樓價，再參考CoreLogic的數據，經季節性調整後，澳洲4月租金按月升0.4%，按年升幅則由2024年4月的按年升8.3%，放緩至按年升3.6%。

料央行續減息等因素 可支撐樓價

至於後市走勢，Lawless指出，市場的不確定因素，導致澳洲樓市前景持續出現變化，目前市場潛在的好淡因素參半，利好因素方面，政府有望兌現競選承諾，推出支持樓市政策，而澳洲央行將會繼續減息，較低利率可支持潛在買家入市，再者近年新屋動工率偏低，住宅供應不足問題持續，可望支撐樓價；但另一方面，準買家負擔能力仍受壓，銀行審批按揭貸款相對嚴謹，加上人口增長放緩，以及經濟增長減慢等利淡因素，對樓市交投有一定影響，認為短期樓價仍可受惠於供應不足等利好因素，惟在利淡因素影響下，樓價升幅將繼續放緩。

澳洲向來為港人升學的熱點之一，若計劃未來數年送子女赴澳洲升學，並有居住需要，便要留意澳洲於今年4月1日起禁止外國人購買當地二手樓，為期兩年，惟外國人仍可購買當地樓花及一手樓。近年不少人選擇於布里斯班升學，據CoreLogic數據，截至4月底止當地樓價過去5年累升71.1%，上月按月升0.4%，按年升7.8%，樓價中位數近90.8萬澳元。當地不乏一手樓供應，443 Queen Street是其中之一，項目位於澳洲布里斯班皇后街（Queen Street），發展商為Cbus Property，屋苑鄰近多所名校，屋苑內設泳池及健身室等設施，提供1房、2房及4房單位選擇，售價約由85萬澳元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]