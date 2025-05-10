李國寶家族5億向三井購東亞2% 作價折讓13% 李：反映對長期前景信心

【明報專訊】東亞銀行（0023）公布，執行主席李國寶、副主席李國章昨日向大股東日本三井住友銀行收購合共5280萬股，佔東亞已發行股份數目2%，每股作價9.64元，較昨日收市折讓13.31%，合共5.09億元。交易完成後，三井住友持股將由21.84%降至19.79%，將繼續為東亞主要股東及最大單一股東。公告指出，三井住友銀行持股降至20%以下，符合與東亞於2015年3月訂立的投資協議股權上限規定，該行仍致力作為東亞長期股東。
東亞銀行披露，是次交易價格是按4月10日至25日的10個交易日期間之成交量加權平均價格，並按照雙方協定折讓約8%，收購預計於下周三（14日）或前後完成。公告表示，董事會預計收購不會對其業務運營產生任何重大影響。
李國寶是次將收購東亞4080萬股份，配偶潘金翠收購400萬股份，兩人將合共持有1.44億股（見表），在東亞持股將由去年年報披露的3.79%增至5.48%；李國章則會收購800萬股份，交易完成後將持有4227萬股，持股比例由1.3%升至1.6%。李國寶及李國章表示，購買收購股份反映他們對該行長期前景、戰略方向及為股東創造可持續價值的信心。近年李國寶亦有增加東亞持股，至去年底持股按年增加0.15個百分點。按東亞年報披露的去年底持股，加上是次交易，李氏家族成員將持有東亞8.64%股權。
東亞持股比例分散，西班牙Criteria Caixa銀行持有5.09億股，佔比19.33%為第二大股東，隨後國浩集團持有4.36億股，佔比為16.57%。過去有外部股東增持東亞，東亞兩次向三井住友銀行策略性配股，變相攤薄其他股東股權。國浩自2009年披露持有東亞逾5%股權後不斷增持東亞，市場猜測有機會發動敵意收購，東亞在2009年底向Caixa和三井住友銀行配股。
2015年對冲基金Elliott首度增持東亞至5%以上，東亞則在2014年9月公布有意向三井住友銀行配股，並在2015年3月實行，令該行持股比例升至17.5%成為大股東。當時行動引起Elliott不滿，稱東亞財政健全毋須配股，要求東亞交出配股決定內部文件，並入稟高院處理。
2022年4月，東亞完成以29.04億元回購Elliott持有的8.4%股份，回購令三井住友股權升至21.37%，高於2015年3月配股投資協議中，持股不得超過19.9%的要求。