moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

1個月拆息跌穿2厘 港匯曾跌至7.779

【明報專訊】月初港匯觸發強方兌換保證，銀行體系總結餘升至1700億元水平，港元拆息昨日繼續向下，作為按揭定價的1個月拆息下跌15.8點子（1厘等於100點子）至1.9366厘，為2022年9月以來首次跌穿2厘，H按新做實際按息跌至3.24厘，進一步低於鎖息上限3.5厘。港匯昨日一度跌至7.779水平，隔夜拆息再跌29.17點子至0.0979厘，與美元隔夜利率息差由周一的3點子急擴至420點子，分折指現時息差吸引沽港元買美元的套利交易回歸，不過拆息跌至現水平已初見穩定，港匯跌至7.78至7.8區間會有支持。

港美隔夜息差急擴 吸引套息交易

隔晚英美達成貿易協議，推升美匯指數重回100以上，加上港元拆息低企，截至晚上8時，港匯報7.777，下跌42點子（1元等於1萬點子），自周二強方兌換保證水平貶值270點子。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，上月底月結加上佛誕長假期在即，亦有大型新股寧德時代上市在即的消息，推升短線港元拆息，套息交易拆倉推升港元至7.75。不過本港銀行體系總結餘急升，資金寬鬆不易受短期因素影響，加上美國聯儲局不急於減息，沒有需要迫切買入港元，現時已到吸引水平再次做套息交易。

外匯交易以隔夜息為指標，港元隔夜拆息昨跌至不足0.1厘，較4月30日大跌4.4厘，較美元隔夜拆息差距，由4月底高出0.09厘，急逆轉為低4.2厘。套息交易需要借取港元，至於能否推動港元拆息上升，李若凡稱借港元沽出難以推升拆息，而是需要港元有額外的需求，她認為至6月半年結，以及7月至8月港股派息高峰期，出現套息以外的季節性需求。另外若加上港股吸引資金流入，帶動港元重新上升，令現時沽出港元的套息交易再次拆倉，屆時亦會增加港元需求，預期1個月拆息現時在1.5厘至1.8厘盤整，至6月至8月再次回升至2厘以上，不過銀行體系總結餘已經回升至1700億元水平，所以1個月拆息也不會回到以往4厘水平。

雖然及後H按實際利率或回升至鎖息上限，不過李若凡稱若聯儲局在下半年減息，港元最優惠利率（P）很大機會一同下調，降低鎖息上限，屆時不需要1個月拆息大幅下跌，亦能帶動實際按息下跌。