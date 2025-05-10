彭博：亞洲部分富裕家族減持美資產

有中國富豪家辦沽清美資產

報道提及，數月前特朗普勝選曾推動銀行和大型科技公司股價創下歷史新高，與現時富裕家族拋售美國資產的情况形成鮮明對比。有亞洲銀行高層已剝離其投資組合中60%美國資產，並認為持有現金和黃金更為安全。約10間管理數十億美元超高淨值資產的家族辦公室和顧問正在減少或凍結對美股和美債的投資，主因是政策變動迅速、不確定增加，以及經濟衰退的風險令他們感到擔憂。

天恒資產管理家族辦公室行政總裁Henry Hau表示，有富裕家族正考慮拋售部分美國資產，為近年來首見。這些家族即使在科網股泡沫、亞洲金融風暴及2008年金融海嘯中仍對美國資產有信心，但如今正尋求將兩至三成的美國資產重新配置到中國及歐洲。他又稱已就大部分持倉對冲，並會在市場反彈期間加速出售。

香港內地受惠資金撤美

報道指香港和內地正從資金撤離美國的趨勢中受惠。年初至今，恒生指數已上漲超過13%，而標普500指數則下跌約4%。此外，歐洲亦為主要受益地區之一。為富裕人群提供法律諮詢的中倫律師事務所聯席管理合伙人伍守文稱，高淨值客戶正在重新評估其全球資產配置。全球創投公司Click Ventures創辦人陳海麗亦表示，她與其他投資者正從美國市場獲利，並將更多資金投向以內地和香港為首、估值更具吸引力的亞洲市場。

報道續指出，目前尚不清楚是次資金撤離的規模及持續時間。美國資產在許多投資組合中仍佔據重要地位，儘管部分富裕投資者的反應迅速，但也有家族辦公室表示將保持觀望，暫不主動拋售持有的美國資產。3間家族辦公室的主管表示，美國仍是難以取代的避風港。長遠而言，美股仍具吸引力。