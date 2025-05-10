大摩轉軚 上調港交所目標至440元

受惠中概股回歸

大摩上月剛將港交所目標由450元下調至387元，現再「彈弓手」看好。大摩於最新報告稱，假設將所有中概股美國預託證券（ADR）退市，並回歸至香港上市，同時假設香港股票換手率較美國水平折讓55%至65%，加上不同假設做情景分析，大摩料將會為港股日均成交增加400億元，變相為港交所帶來額外的20億元收入，亦同時相等於港交所去年收入的9%。

大摩補充，相信港交所已為潛在的中概股回歸做好準備，同時認為若所有中概股回歸至香港或會出現短期流動性的問題，但指北水流入會為主要資金來源去支持，另大摩相信內地會協調並運用國內金融機構,甚至社保基金或匯金的資金，去提供流動性支持，令中概股去更順暢地回歸港股市場。

但大摩提到，該行的策略團體基於此次美國中概股ADR退市的討論，欠缺立法方面的支持及相關的細節等因素，他們預計中概股退市不會是短期內的風險。大摩續指出，此次中概股退市的討論更多是出於中美緊張局勢加劇，而不像2021年至2022年時討論中概股退市時，帶有法律理據作支持。

料內地金融風險周期見底

另外，大摩指出，相信內地金融風險周期或正見底，加上中國以創新驅動的經濟增長模型等因素，將會為香港首次公開招股（IPO）和交投帶來更重要的影響力。大摩上調港股明年及後年的日均成交預測，分別增至1900億元和2260億元。在市場情緒更好的牛市情景預測下，明年日均成交或會進一步增至2500億元。