港餐飲疫後未復常 中式食肆重災 黃家和：消費普遍降級 快餐兩餸飯受捧

明報記者 邱潤青

根據政府統計處上周公布的最新食肆收益，今年首季食肆總收益280億元，較2018年首季、即社會運動及疫前同期低約8.2%；至於去年全年收益亦未重返2018年水平（見圖1）。當中又以中式餐館為「重災區」，去年總收益較2018年跌24%，佔總收益百分比亦由2018年的43.6%下降7.4個百分點至36.2%（見圖2）；黃家和表示，相信中式餐廳收益跌幅主要歸因於中式酒樓，經營散客堂食的傳統酒樓難以吸引年輕客群，而面積逾萬呎的酒樓更因舖租高昂及人手短缺而難以維持經營。

除此之外，本港市民的消費意欲亦持續降低。去年快餐店及包括兩餸飯在內的「雜類飲食場所」收益，佔總收益比率分別較2018年上升4個百分點及1.5個百分點，亦是政府統計處有統計的5個食肆類別當中，唯獨該兩類去年收益較2018年高（分別高11%及12%）。黃家和表示，疫情後港人消費力已縮減兩成，現時則「比疫情尾聲更差」，較2023年再減弱10%至15%。在消費模式轉變及消費力收縮下，市民更傾向選擇快餐及堪稱「時光倒流價」的兩餸飯。他指出，本港現時估計至少有600至700間兩餸飯店，不少原本經營酒樓的商家為求生存，亦開始轉型做外賣，以平價兩餸飯作招徠。

燒味麵包店持牌數目跌逾7%

另外，食環署食肆持牌紀錄顯示，去年本港普通食肆持牌數目按年跌近1%至12,707個，雖跌幅輕微，但已是2005年以來首次錄得按年下跌。其中燒味及鹵味店、烘製麵包餅食店按年跌幅最勁，分別下跌8.9%及7.2%（見表）；而相較2018年，烘製麵包餅食店持牌數目已大幅收縮34.3%。黃家和指出，兩餸飯是燒味及鹵味店的強大競爭對手，燒味價格「唔算平」，而兩餸飯以較低價格提供多樣化的菜式選擇，較顧客在燒味店「斬料」或於街市購買食材烹煮更具吸引力。

另外，黃家和認為，大量年輕人北上消費趨勢下，酒吧業正面臨顧客流失。他強調，未來本港餐飲業仍會困難處處，需要大量旅客補充因北上消費而流失的客源。業界呼籲政府提供支援，冀逐步放寬「一簽多行」及將更多城市納入自由行計劃，並推出措施鼓勵港人留港消費。

學者籲減租改善稅制助食肆

經濟學者李兆波則稱，疫情前本港每月食肆總收益約為100億元，淨利潤率可達5%至10%或以上；現時每月食肆總收益已跌至約90億元，跌幅達10%，意味食肆已逐漸無利可圖。他以自身經歷舉例指出，香港餐品價格相較深圳或外地同等質素餐廳溢價一倍以上，全因高成本導致。智能化設施及聘請外勞對降低人工成本幫助有限，高租金及高地稅是食肆面臨的最大挑戰，但改革並非一日之功。他強調「未及賺錢，先畀地稅」是極不公平，政府長遠須減低依賴土地收入。但他坦言「好難做」，相信短時間無法改變。而下調地租或需數年才可能降至合理水平。他認為食肆不一定要做到top（頂級），但若有一兩項招牌菜式，相信便可抵禦風險。