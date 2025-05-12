黃明記：月收少疫前一半 靠熟客幫襯

受累港人北上消費

黃秀卿形容近年營運環境如同「洗牌」。她表示，疫情期間業主頻繁加租，食材價格亦大幅上升，油及生粉等必要食材漲幅超過三成。現時店舖仍堅持不靠師傅，自己手工煲湯打丸，希望盡可能降低營運成本。

她坦言從未想過疫情如此漫長，原本寄望疫情結束及通關後生意會有所起色，卻未料到市况反而更加艱難。她指出，以往每逢周五六均為「黃金時間」，消夜時間尤其座無虛席，每晚10時後都需要等位入店，忙至收工時仍見不少顧客在門外排隊。但如今一到周末及長假期「反而仲驚」，港人北上消費之下，盛况已不復再，認為要重回昔日榮景可能已是奢望。

遊客對生意幫助不多

她表示，雖然經營成本高企，但2022年最後一輪加價後，至今已3年未敢再次加價。因為「大家都知道難處」，希望市道低迷時與顧客共渡時艱。談及遊客對生意幫助，黃秀卿就表示「絕對不多」，並指店舖甚少依賴附近酒店及啟德體育園盛事活動。

啟德體育園自上周五（9日）起一連3日舉行大型演唱會，本報記者於上周末（10日）晚間再探訪黃明記發現，店內雖並不冷清，但就與黃秀卿所形容的疫情前人流情况相距甚遠。