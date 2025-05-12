大行看好騰訊季績 料多賺19%

大行普遍預料騰訊首季按年多賺19%至597.21億元（人民幣，下同），收入則按年升10.2%至1757.1億元。其中野村預計期間騰訊線上遊戲收入按年增幅或可達15%，主要由《王者榮耀》等經典遊戲及手遊版《地下城與勇士》等新遊戲帶動。此外，該行料首季騰訊線上廣告收入按年升19%，主要受「視頻號」功能推動，其收入佔比可能升至廣告業務的20%以上。至於廣告收入層面，花旗預期「618」購物節等因素將推升騰訊廣告收入按年持續雙位數增長，惟現時宏觀環境、廣告預算情緒或受關稅影響。

阿里經調整純利料升27%

有關近年大打AI牌的阿里，大行料該公司截至3月底止季度按年多賺27%至310.29億元。里昂料上季AI產品需求較大，將推動阿里雲業務收入按年增18%至302億元，相關利潤率亦料趨穩，維持阿里「高度確信跑贏大市」評級，美股目標價165美元。此外，該行也提到內地以舊換新政策，以及阿里自身的佣金率提升等，認為阿里主要收入來源之一的客戶管理收入（CMR）或將因此保持高單位數增幅。

至於明天公布業績的京東，今年首季計，其經調整盈利及收入雖仍獲機構綜合認為仍有逾一成增幅，但麥格理預計京東進入外賣市場初期仍需較長時間投資，而今明兩年該公司外賣業務或將分別錄得約25億至30億元虧損，大削京東目標價至132港元，評級維持「中性」。