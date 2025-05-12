moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：寧德IPO採「S規例」 禁美境內投資者參與

標籤：經濟

【明報專訊】彭博引述消息報道，寧德時代（深：300750）決定來港IPO的發行方式完全改用「S規例（Reg S）」，即不可向美國境內投資者發售股份，利用此方式去豁免公司原本需要去屢行美國特定監管備案的義務。知情人士透露，即使寧德改透過「S規例」發行股份，令美國境內投資者無法參與公司IPO，但公司仍有足夠的投資者需求。

擁離岸戶口機構仍可參與

報道稱，大部分美國機構投資者擁有離岸戶口，仍可以去參與寧德的IPO，但寧德以「S規例」發行，會阻擋美國國內的互惠基金去參與，而彭博稱此次寧德於香港大規模的IPO，不開放向予美國境內投資者參與為「不尋常」（unusual）。寧德曾於1月份被美國國防部列入涉軍企業的黑名單，寧德回應稱指控與事實不符，且完全沒有根據。另上月美國眾議院中國特設委員會，亦敦促摩根大通和美國銀行兩家投行，退出寧德於香港IPO的上市工作。

知情人士：最快今招股

彭博上周報道寧德是次於港IPO打算最少集資40億美元（約312億港元），將會是今年以來全球最大宗IPO。而知情人士稱，寧德很大機會擴大IPO集資規模及行使超額配股權，集資金額或進一步增至53億美元（約413億港元），另知情人士亦稱寧德最快於今日招股。

值得一提的是，港交所（0388）早於2019年10月，宣布一系列指引協助海外發行人提交上市申請，制定多項替代程序，以解決S規例證券於聯交所上市所面對的潛在規例問題。

另外，近年多家於港上市的內企，包括去年上市的美的（0300），於美國境外根據S規例於離岸交易中，發售IPO國際配售部分的股份。

明報記者