雷鼎鳴：美關稅影響重大 揸黃金比任何貨幣保值

明報記者 葉創成

雷鼎鳴除了是全球著名經濟學者，亦屬投資高手，例如他在《Money Monday》第261期（2020年8月10日出版）封面故事專訪中透露，因應中美關係緊張已買入中資金礦股紫金礦業（2899）及擬買入實物金幣避險（見配稿），兩者價格至今分別勁升逾2.18倍（見圖1）及63.34%（見圖2）。既然投資佳績珠玉在前，雷鼎鳴在上周主講由中國國情研習促進會（香港）副會長范耀鈞主持「經濟『范』泛講」網上研討會，以「共探中美關稅戰的變局」為題發表觀點外，亦回應了《Money Monday》就黃金投資及本港樓市問題，值得讀者留意。

雷鼎鳴表示：「我是很少公開講點樣投資的，因為這是很高危的事，講完之後人哋跟隨入市賺錢後通常不會向我講聲多謝、輸錢後卻可能罵我一世。至於我對黃金及相關投資是這樣的，在2020年8月與你做訪問前的確是已買入某金礦股的，與你做訪問後亦已買入實物黃金，至今回報率屬不錯，例如該金礦股股價升幅便數以倍計，不過，因為我的身家比較低微，所以絕對值所賺亦是有限的。」

一旦現世界大戰 揸實物黃金可保命

上周五俄羅斯莫斯科紅場舉行閱兵儀式，紀念「蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（即1945年5月9日第二次世界大戰歐洲戰事結束）80周年，國家主席習近平等多國政要應邀出席。

雷鼎鳴是次重申他在2020年8月專訪中提出的觀點，指近年他購入黃金是由於中美關係緊張令地緣政治風險升溫所致：「我自己買金是有一個很重要的目的，即不止是希望在過去幾年賺取較高的回報，而是當世界上的地緣政治環境愈來愈複雜的情况下，黃金是一種避險工具。因此我買金是希望令手上有足夠的實體金幣，一旦世界上出現大型戰爭或其他重大突發事件，屆時這些金幣可以變成很有用途，所以這也可以說是一種保命工具。」

特朗普政策反覆無常 美元價值跌利黃金

在上周《Money Tuesday》封面故事，M&G英卓投資管理固定收益首席投資總監Andrew Chorlton認為，美國總統特朗普上月2日公布「對等關稅」措施後，美國政策現已變得難以預測，故目前投資者為美國國債定價時已加上0.2厘至0.25厘的風險溢價，反映美國國債傳統上作為無風險資產的地位受到挑戰。M&G英卓投資管理多元資產投資總監Michael Dyer則透露，目前旗下多元資產投資組合適度低配美元（moderately underweight USD），反映在美國政策不明朗的情况下，美元作為安全資產的地位可能下降。

高手往往所見略同，雷鼎鳴同意，目前美國特朗普政府的政策反覆無常的確令美元的價值下跌，指在此環境下，黃金是比較可靠的投資工具；他續說，一旦世界上出現大型戰爭或其他重大突發事件，屆時美元的價值會否進一步受衝擊，便要視乎其他國家當時如何評估最新形勢，但參考歷史經驗，在此情况下，黃金會比任何貨幣均更保值。

金價短期波動不低 最好具長揸能力

雷鼎鳴表示：「我自己是（1946年至1964年）嬰兒潮出生的一代人，即是在1945年第二次世界大戰結束後才出世的，所以我亦無經歷過戰爭，所以我對於戰爭的情况並沒有第一身的感覺，正因這樣，我相信現時適當地持有一些實金對於自己的安全是有好處的。」關於投資黃金的風險，雷鼎鳴指出，雖然金價長遠看漲，但短期亦可出現重大波動，故此投資者最好具備長揸能力：「揸金面對的波動性向來均屬不低，因此一定要有足夠的意志力，切勿因為金價短期下跌後便去沽貨，符合這條件才可以去揸大量的黃金。」

組合已揸夠黃金金礦股 暫無意增持

至於在2020年8月接受專訪前雷鼎鳴已買入的紫金，至今股價勁升逾2.18倍，亦有業績支持，在2020年至2024年期間，其營業收入由1715億元人民幣增加77.02%至3036億元人民幣，歸屬母公司股東淨利潤更由65.08億元人民幣勁升3.92倍至320.5億元人民幣（見圖3）。紫金亦於2023年6月5日「染藍」晉升為恒指成分股。以紫金上周五收市價17.34元計，市盈率約13.3倍，股息率約2.3厘。

總結是次訪談時，雷鼎鳴表示，不論是黃金或金礦股也好，目前已佔他的投資組合適當比重，暫時無意再增持：「雖然目前很多人均覺得金價會繼續上升，但我認為自己已經有足夠的黃金，所以暫時不會再加注了。另外，即使有些投資專家現時亦建議增持金礦股，但我近月已沒有特別增加相關倉位了，原因是金礦股很多持有的金礦現仍埋藏在地下，並非可以短期在市場出售變現。」

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[封面故事]