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往績回顧：5年前早着先機買紫金 間接與巴菲特有關

【明報專訊】早在《Money Monday》第261期（2020年8月10日出版）封面故事，香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴在專訪中認為，美國總統特朗普可能擔心自己連任失敗鋌而走險，在南海向中國展開軍事行動，故他正考慮跟隨一名現居美國、有數十億美元身家、與股神巴菲特相熟的舊同學的建議買入金幣，作為一旦需要走難之用。

雷鼎鳴當時表示：「我這名舊同學是隱形富豪，家族早於1850年已移民美國，他父親是著名醫生，日本侵華期間於澳門行醫，其後他亦在澳門出世，他中學時與我一樣在本港讀華仁，跟着回美國讀大學；他的一生歷盡奇事，包括讀大學一年級時被美國徵召去打越戰，戰後回美國繼承家族保險生意愈做愈大，目前身家料達數十億美元，認識美國不少政要，與股神巴菲特（Warren Buffett）亦相熟，稱股神為Uncle Warren。近來他開始收藏金幣，原因是參考越戰時的經驗，金幣可以隨身攜帶，在亂世中可起救命的作用。」

當年亦測中金價回調帶來低吸機會

至於具體投資部署，雷鼎鳴當時透露，他早前已購入中資金礦股紫金礦業（2899），並且正研究如何買入金幣作為不時之需，「金價目前處於每盎司約2000美元，一個一盎司的金幣售價便約2000美元，相等於萬多港元，可以買一些回來儲存；但買哪些金幣才可靠呢？是否需要有證書呢？哪些國家、哪些年份發行的金幣較好呢？這些都是要研究的。金價近來上升不少，暫時我便不想金價再升了，因為我只是買了金礦股，尚未買金幣，希望稍後可以在較低水平入市」。

紫金股價在上述專訪見報前一個交易日（2020年8月7日）收報5.45元，雖然見報首周下跌近兩成，2020年8月12日最低報4.3元，惟之後便掉頭回升，去年5月20日高見20.1元，上周五則收報17.34元，即見報至今勁升逾2.18倍；金價方面，在見報前一個交易日（2020年8月7日）收報每盎司2035美元，跟着亦如雷鼎鳴所願出現長達逾兩年的調整期予低吸機會，2022年9月28日最低報1614美元後始回升，上月22日創歷史新高3500美元，上周五則收報3324美元，即見報至今上升63.34%。

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[封面故事]