澳門旅局：拓中東穆斯林客 伙港業界探索連同京滬 攻一程多站旅遊

明報記者 陳偉燊 澳門報道

文綺華上周出席亞洲國際娛樂展（G2E Asia）後受訪稱，原本預計剛過去五一黃金周檔期日均有14萬遊客，結果有17萬名遊客，假期第二日更錄得22萬名遊客。五一期間酒店入住率日均94.1%，檔期內第二日入住率更達98%，超越今年春節年初四的97.8%水平。

鼓勵中小企參與清真認證

自疫情後，澳門旅遊局鞏固核心的大中華市場，並於2024年到東南亞及北亞推廣，文綺華明言，今年會開拓中東市場並到沙特阿拉伯及阿聯酋舉行推介會。從接待印尼穆斯林旅客時吸收經驗，該局已推出穆斯林適用的旅遊指南，業界亦着手培訓，甚至已有1間手信店及8間餐廳符合清真食品認證，今年會繼續鼓勵中小企參與清真認證。

在爭取長途客時，文綺華稱該局已與國泰航空（0293）、澳門航空全方位合作，還探索和郵輪、廣州白雲機場、深圳機場甚至內地航空業界加強合作，甚至開發和京滬聯動、做一程多站。因應今年12月「殘特奧會」舉行，該局已製作攻略及視頻協助行動不便人士出行。在活化歷史片區景點方面，她謂，將由文化局轉為經財局牽頭，擬改以商圈形式營運增加生意機會。

儘管2024年旅客人均消費低過2023年，文綺華形容：「現時無疑不太理想，但是還過得去，我們會繼續下工夫，讓人知道來澳門消費合理，並做好產品介紹吸引遊客過來」。當中包括推出澳門限定版商品、更多專屬體驗。透過和社交媒體及KOL合作，至今錄得44億點擊率及逾900萬跨社交平台追蹤粉絲，已累積更大基礎去發放資訊，吸引年輕人注意。

伙港機場推免費車船訪澳優惠

為了吸引遊客，她說，該局正和頭部機構，例如與三麗鷗（Sanrio）合作，讓消費者累積消費到某個水平換取獎品。他們亦重新於5月1日聯同香港國際機場，向國際旅客提供免費車船訪澳優惠。該局亦與非旅遊業界如澳門通合作，並藉今年「東亞文化之都」契機，在東京秋葉原舉行路展，推出配以動漫圖案製作的3000張限量版新卡吸引遊人。