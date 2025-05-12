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裕華：「笙酷」帶動服裝銷售升30%

標籤：經濟

【明報專訊】在本港經營逾60年的零售集團裕華國貨近年以創新方式鞏固經典品牌形象，疫情期間攜手本地設計師蔡毅明創立以Hip-hop街頭文化為主題的華服品牌「笙酷Cypherhood」，藉此緊貼消費潮流，推廣現代中式文化。集團董事總監余偉傑接受本報專訪時表示，發展自有服飾品牌是集團「破釜沉舟」的決定。裕華服裝於疫情後展現強勁爆發力，「笙酷」去年帶動服裝部門銷售額按年上升30%。

光管招牌蛋撻融入旗袍設計

余偉傑指出，早在10多年前回港參與家族生意時，已意識到裕華需要順應市場變化做rebranding（品牌重塑），但認為宣傳華服文化不一定要完全復古，而「笙酷」保留傳統精髓及兼顧新穎設計，正符合其心目中的革新標準。他直言曾認為「（這個項目）唔賺錢都冇所謂，當作推廣費用」，目標令更多年輕人認識裕華國貨。他續稱，部分創新服飾還加入香港特色元素，霓虹光管招牌及本土小食蛋撻均能融入旗袍花色設計，更增旅客購買意欲。全面通關後，在旅客及本地消費者追捧下，去年裕華服裝生意額較疫情前增長5%。2023年及2024年，「笙酷」更兩度登上香港貿發局舉辦的「CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）」國際舞台。

裕華亦舉辦多樣化活動緊密聯繫社區，令品牌形象更「貼地」。余偉傑介紹，集團自2018年起舉辦康樂棋比賽，靈感源於發現康樂棋持續位列裕華網上商城十大熱銷產品，集團即提供場地，邀請康樂棋愛好者齊聚一堂，集團亦持續豐富比賽模式及提供具吸引力獎品，懷舊風潮下賽事吸引全部年齡層人士同台競技，去年康樂棋賽事已舉辦至第四屆，成功吸引逾300名市民參加。

余偉傑又表示，集團每年會舉辦一至兩屆內地省市產品展銷會，以及不時舉辦印尼、日本等海外產品會及藝術展，為香港市民引入特色產品及介紹當地風土人情。面對港人外遊消費趨勢，他坦言集團面對競爭壓力，但強調不會以價格作競爭，而是會提供信心保證商品，以質素取勝，並透過差異化產品吸引顧客。他指出，集團因應母親節及五一黃金周推出活動吸客，註冊中成藥、瓷器、女裝及牀上用品分部銷售表現突出，帶動五一黃金周首日整體銷售額按年增長三成。