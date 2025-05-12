袁國守：置業租屋邊區好？

是的，以上問題問得有點多餘，因只要有少許common sense（常識）或現實計算，怎能簡單說某一地區最佳，一如股票或基金投資，哪隻股票或基金最好？畢竟要視乎個人的年紀、財力、家庭負擔及膽量等，而置業或租樓，還要看住戶的工作地點和性質，難簡單說住山頂或港島半山便最美好了。

多人搬入將軍澳 呎價存折讓有因

况且，身家沒億億聲，談論搬往山頂只是癡人說夢話。現實，不用翻查什麼數字，大多數本港居民住的私人物業，樓價多是1000萬元以下。鎖定此樓價範圍，哪區最多人搬入居住？按筆者的觀察，將軍澳肯定數一數二。無他，該區新盤供應多，平均樓價較港島區便宜，面積大小選擇亦多，過去廿多年筆者身邊的親朋同事，從事各行各業的如教書、消防、護士、化驗、銀行、工程、傳媒至小生意人等，不管「上車」還是換樓，他們都揀了將軍澳。

眼見這麼多親朋同事搬入將軍澳，加上曾在該區工作，筆者也曾考慮從現居的沙田搬往將軍澳。然而，何以最終沒有在將軍澳置業或租樓住？或許，好些人如筆者，除了考慮居住地點的樓價和交通外，還有其他種種計算，感性的一面是「回憶」，又或慣性，住了沙田逾40年，懶得重新適應新區。

當然，現實計算的一面是，單論四通八達，無論北上、去機場、油尖旺或灣仔中環，以至個人喜歡前往行山的西貢或閒逛的深水埗，多年來沙田如大圍都較將軍澳來得方便（盼沒得罪將軍澳居民）。當然，相比十多廿年前的將軍澳，今天該區的配套和交通已大幅改善，但較港島、九龍以至沙田的新盤呎價，大多仍存在一定折讓，相信價格反映了筆者考慮的因素。

眾所周知，港島新盤平均呎價，難如新界新盤「相宜」；舉例說，近日市場焦點、新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，發展商推出的首張價單158伙，折實平均呎價10,398元。可是，一談「點樣返工返學」及「有咩好嘢食」，相信不用筆者多解釋，何以港島區新盤平均呎價較高。以樓齡近7年、位於筲箕灣的形薈為例，按美聯物業網頁數據，近日成交平均呎價為15,051元。

視乎財力工作家庭需要日常喜好

再來一點「私心」分享，無論是筲箕灣的形薈，還是西沙的SIERRA SEA，個人都心儀。何解？前者近公司，前往中環或灣仔工作，又或覓特色菜既方便又選擇多，更不用說揸車只約15分鐘便可到達的石澳海灘了。至於SIERRA SEA，因筆者喜歡踩單車，此新盤位處的「西沙GO PARK」已去過好幾次，風景之美、價錢之相宜，建議各位不妨抽空親身去感受。回到老問題：置業租屋邊區好？還是老答案：視乎個人的財力、工作、家庭需要及日常喜好去選擇。

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[袁國守 投資心戰室]