簡慧敏：「全球南方」戰略下 港可發揮內聯外通優勢

中東成港「超級聯繫人」新舞台

近日全球貿易格局和地緣政治急變，貿易保護主義崛起，美國濫施所謂「對等關稅」為環球經濟帶來不少挑戰和不明朗因素。今年國家主席習近平發表的2025年新年賀詞，首度提及要「深化全球南方團結合作」，及至「兩會」政府工作報告對香港提出「深化國際交往合作」的要求，無不揭示了香港前進的方向——配合國家「全球南方」戰略，發揮「內聯外通」的優勢。

行政長官繼建立「浙港合作會議」機制並出訪浙江後，在剛過去的周六率領代表團在任內第二次訪問中東，更開創先河首次聯合內地與香港企業組成商貿代表團，意義重大。港交所行政總裁也透露將於本月中訪問中東，並會再跟沙特證交所合辦資本市場論壇。

不過，要當好「超級聯繫人」角色，加強雙向交往只是第一步。要中東資本真金白銀投入香港資本市場，還需進一步發揮香港面向內地龐大市場的吸引力。現時沙特、阿布扎比及迪拜的交易所已被納入港交所認可證券交易所名單，但事實上，來港第二上市的中東企業卻是寥寥。如能深化互聯互通機制（包括研究將在港第二上市公司股票在滿足特定條件下納入「港股通」），並推動金融產品多元化，發展伊斯蘭經濟體系下的投融資工具等，相信可有助增強香港資本市場的吸引力。

中概股回流下 港資本市場內聯外通

隨着美國對中概股的監管壓力持續，近期更有美國議員要求將25家在美上市的中國企業除牌，預計可能會觸發中概股回流，為香港帶來龐大機遇。高盛早前便已推算約有27家美國預託證券符合回流香港上市要求，市值達1840億美元（折合1.4萬億港元）。

面對此趨勢，財政司長在4月13日的網誌中表示，已指示香港證監會和港交所做好準備，若於海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。中國證監會主席吳清在5月7日國新辦新聞發布會上表示，支持優質中概股回歸內地和香港市場，鞏固提升香港國際金融中心地位。凡此種種正是為中概股回流鋪路。

在立法方面，關於建立公司遷冊制度及實施國際稅務改革方案（BEPS 2.0）的全球最低稅的條例草案將分別於本月14日和28日於立法會恢復二讀辯論。前者便利海外企業將其本籍（domicile）遷至香港，後者通過符合經濟合作暨發展組織（OECD）的打擊跨國避稅要求，維持香港稅制競爭力。二者結合可起協同效應，增強香港資本市場的吸引力。

在國家「全球南方」戰略下，香港必須認清自身的定位與價值。事實上，「內聯」的價值在於「外通」，而「外通」的底氣恰恰就是「內聯」。樂見特區政府逐漸能把握將機遇轉化為實效的訣竅，久久為功，定能在變局中穩步前行。

立法會議員（選舉委員會界別）

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[簡慧敏 簡言之]