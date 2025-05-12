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《幫你格價》：做美元高息定存分散風險

【明報專訊】上周美英達成貿易協議，市場憧憬中美貿易戰有望降溫，加上港股再掀新股熱，支持港股向好，惟中美會談結果有待觀察，短期市况仍有機會隨局勢變化而波動。儘管近日港元拆息下跌，推低港元定存利率，投資者可考慮將部分資金投放於銀行高息美元定存避險，以獲近4厘年利率。

明報記者 劉敬華

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，英國成為第一個與美國達成貿易協議的國家，上周四消息公布後，美股上漲，而英股反應平淡，從市場反應來看，這項協議對美國比對英國更重要，雖然這項協議與美國總統特朗普宣布的「全面協議」仍有一段距離，但這是個開始，預計未來會有更多與關稅相關的發展，此消息給市場帶來一些希望，即其他國家也有機會與美國達成類似協議，從而減少關稅可能造成的長期損害，如果相關協議真的能夠達成，美國與歐盟和中國的貿易談判，對美國經濟和市場而言可能更為重要，總括而言，這對市場尤其是對美國資產而言是個好消息，因為這可能標誌着關稅波動開始結束。

儘管市場憧憬中美貿易緊張局勢可望緩解，惟貿易會談仍存變數，任何消息也可能牽動市場神經，短期市况或持續波動。有危就有機下，投資者或可考慮將手頭現金兵分三路，其中一路作為短期入市基金，逢低吸納。另一部分現金可短暫泊於高息短期定存，以確保短期利息收入，待定存到期後，再因應市况考慮是否將此筆資金重投股市。最後一路現金，則可敘做較長期定存，以鎖定較高利息，減低整體投資組合風險。

獲約4厘優惠年利率

長期定存選擇方面，自美國展開減息周期後，不少銀行已調整定存優惠，加上近日港元拆息下跌，現時即使以新資金開立12個月港元定存，優惠年利率往往低於3厘，反觀以新資金開立6個月或12個月美元定存，仍有望獲得接近4厘的優惠年利率。以富邦為例，該行個人客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲3.9厘特優年利率。部分虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供近4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達3.8厘（見表1）。

至於短期定存的選擇，目前港元定存優惠仍有小量4厘以上選擇，其中包括工銀亞洲的新客戶優惠，優惠期內新客戶透過該行的手機銀行「e開戶」功能成功開立綜合帳戶，可享以特惠定存年利率5厘敘做3個月港元定存的優惠。相對而言，能提供4厘或以上的美元定存優惠選擇較多，如南商的美元定存優惠，該行的「特選南商理財客戶」經分行以10萬港元或以上等值的新資金開立3個月美元「智優息定期存款」，可享4厘優惠年利率（見表2）。

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