陳正犖：美匯指數短線或反彈 阻力101.3

英鎊兌日圓看淡

英倫銀行上周減息0.25個百分點至4.25厘，符合預期。市場目前預計下一次減息將在9月。央行最新預測英國經濟2025年將增長1%，高於早先估計的0.75%，不過全球不明朗因素持續存在，預計2026年增長或放緩至1.25%。美英達成貿易協定，但任何市場樂觀情緒都可能是短暫的，因為英國議會需要批准並最終確定協議，英鎊短期或回吐，初步支持位留意1.3。

如果想捕捉英鎊回落，同時盡量減少美元相關不確定的影響，投資者不妨看淡英鎊兌日圓，英倫銀行與日本央行之間的政策分歧將為英鎊兌日圓帶來壓力。

渣打香港財富方案投資策略主管

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[陳正犖 匯市前瞻]