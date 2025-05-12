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KGI凱基：貿易戰消息正面 不宜過分樂觀

【明報專訊】回顧上周，美國聯儲局5月議息會議維持利率不變，並指出關稅對通脹可能做成暫時衝擊，但通脹預期快速上升，需觀察對終端物價的傳導速度與持續時間。此外，一旦勞動市場出現明顯惡化，如裁員增加與失業率上升，聯儲局或啟動減息。目前美國職位空缺率達4.5%，可以關注初領失業救濟金人數是否異常，以掌握勞動市場轉折信號。

目前來看，美國4月非農就業數據高於市場預期。美國4月非農新增就業人數為17.7萬人，雖較前月的18.5萬人下降，但遠高於市場預期的13.8萬人；失業率則維持4.2%，與預期一致，顯示勞動市場仍屬穩健，儘管包括密歇根大學消費者信心指數等信心層面數據顯示前景堪慮，實際數據卻呈現相對穩定，這種落差顯示政策不確定性尚未完全傳導至就業端，未來若企業持續延後僱用，將加劇勞動市場與消費疲弱的連鎖反應。

美股方面，美英達成貿易協議有一定激勵股市的效果，市場憧憬美國和更多國家取得正面結果。最近一周美股反彈中，科技股Beta較高彈幅較明顯，除了先前跌幅大、估值修正夠多因而後面強化了反彈力量外，消息面也有亮點，當中包括Nvidia（英偉達）（美：NVDA）AI晶片出口中國可能放寬限制等。

不過，半導體關稅有確切結果前，不宜因這樣的利好消息而過分樂觀，特別是經濟下行仍是隱憂，且範圍恐會超過先前預期。業績公布至今，確實盈利增長仍算不錯，儘管低於上季，但仍有11.64%的水準，也優於預期多達8.29%，這或是低估提前拉貨的影響，即是以較低成本進貨、但以通脹再起為由先調升終端售價。個別產業來看，醫療、通訊服務、公用事業、科技等成長高於整體平均，其中醫療和通訊服務超越預估的程度也是名列前茅。

搶出口效應同樣推動歐洲成長，歐元區1Q GDP季增0.4%優於前值和預期，主要受到企業在關稅生效前的搶出口效應推動，後續恐難以延續；4月核心通脹超預期反彈，但主要應為復活節假期的暫時性影響，不至於影響歐洲央行減息方向。英倫銀行5月會議如預期減息，但投票突顯決策委員對經濟前景高度分歧，後續仍須留意全球性貿易緊張情勢所帶來不確定性與成本上升。美歐談判仍為後續關注焦點：歐洲主要指數上周延續漲勢，尤其德股已基本收復4月初反映對等關稅利淡因素。聯盟黨默茨確認當選德國總理，意味着德國未來的政治轉型方向已確立，這點對德國經濟和股市都是長期利好。此外，英國成為第一個與美國達成貿易協議國家，釋出的指引是難以期待後續歐盟能透過談判大幅降低「對等關稅」，10%基礎關稅恐難以撼動，若不積極談判，稅率恐將回到4月2日公布20%。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[KGI凱基 投資根基]