袁國守：HIBOR降利好地產股

可是，大市成交縮減，上周五降至只有1616億元，反映入市資金開始卻步，投資者轉為觀望。事實上，中美官員會晤前，美國財長貝森特已表明，美中必須先緩和氣氛，才能推進貿易談判；他預計，雙方將討論緩和局勢而非大的貿易協議。

再者，上周中央已再度出手，包括減息降準等招數全方位撐市，惟對A股港股刺激作用有限，似乎多了資金趁好消息出貨，故短期不宜過度樂觀。不過，市場相信中美貿易衝突最壞時間已過，港股大插機率亦微，料恒指先行於22,000至23,000點區間上落，至於何時才能向上突破，仍需視乎中美達成具體貿易協議的時間。

然而，個別板塊如本地地產股和REITs走俏，主因本港銀行同業拆息（HIBOR）急跌，假如維持低位，有助降低房地產行業融資開支，加上近日新推樓盤反應良好，若往後銀行進一步減息，地產股和REITs估值有望獲重估，支持股價進一步反彈。最後一提，本周大型科企包括京東（9618）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）將公布季績，宜預留時間消化。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]