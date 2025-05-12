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陳永傑：強積金買樓一舉兩得

標籤：陳永傑

【明報專訊】強積金制度今年將踏入25周年，截至去年年底，強積金總淨資產值接近1.3萬億元，人均帳戶結餘約27萬元；當中資產超過50萬元的強積金帳戶，2021年增至50萬個，資產100萬元以上的帳戶增至10萬個。

有關強積金買樓問題，有支持亦有反對。社會上其中一個反對理由，是認為若大量市民同時動用強積金入市，勢必推高樓價，反令年輕人更難置業。如樓價跌，淪為負資產，影響未來退休安排。但支持者認為，「磚頭」作為固定資產，既具備儲蓄功能，亦具升值空間。尤其是年輕一代因首期問題而面對上車難的困境，若能提取部分強積金作為首期，有助早日置業，減輕日後租金壓力。

現時私人市場中，500萬元左右的兩房單位選擇頗多，按照最高九成按揭計算，首期涉50萬元。假設一半強積金作買樓，首期一成，上述10萬個資產達100萬元以上的帳戶，有機會即時零首期輕鬆入市。近年一手供應量高，加上經濟疲弱及地緣政治等因素影響，即使政府已多次出招，樓市仍持續不振。

差餉物業估價署最新數據顯示，2025年3月全港私人住宅樓價指數再跌0.49%，見逾8年半新低，與2021年歷史高位比，樓價已跌近三分一。

要樓價回升，確實不容易，政府必須繼續加大力度救市，如容許強積金作置業用途，將釋放更多購買力，尤其刺激年輕人的置業需求，為樓市注入更大動力，另一方面可分散資產組合，市民辛苦儲下的強積金，由打工仔自行選擇投放於股市或者樓市，不失為一個開明的做法，亦可為打工仔分散投資風險。所以放寬強積金用於置業，可收一舉兩得之效。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]