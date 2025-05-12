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王品弟：利好因素多 樓市氣氛向好

標籤：王品弟

【明報專訊】上月金融市場風起雲湧，從中美關稅戰的緊張升級，到人民銀行宣布降準，釋放資金流動性，市場情緒反覆波動，資金急於尋找避險出口。另一方面，美國聯儲局宣布維持利率不變，雖然市場期待的減息尚未實現，但香港銀行體系總結餘已回升至約1740億元。反映在國際金融環境不穩的情况下，資金傾向流入本港避險。

儘管美國尚未啟動減息，但港元拆息（HIBOR）顯著回落，使得本地按揭利率維持在較低水平，減輕市民供樓負擔。加上市場避險資金流入，部分投資者將目光轉向房地產，有望帶動樓市交投回暖。事實上，由於股票市場波動劇烈，不少資金轉投實體資產，「磚頭」成為保值之選，帶動物業交投表現活躍。隨着新盤銷情理想，市場信心明顯回升。據本行前線分行所錄得的數字顯示，綜合4月28日至5月4日的1周計全港二十大主要屋苑二手買賣錄30宗成交，與前1周計均保持活躍水平。

除了中小型住宅外，豪宅市場同樣受惠於資金避險需求。近期亦錄得不少豪宅物業的大額成交，相信隨著經濟及外圍環境進一步向好，豪宅買家入市意欲亦有望回升，帶動超級豪宅的交投。隨着5月份多個新盤接力推售，預計發展商將延續吸引定價策略，刺激一手交投保持活躍。

筆者預期，美國聯儲局有望今年中重啟減息，屆時本港息口有望跟隨，將為樓市提供更明確方向。5月份多個新盤接力推售，預計發展商將延續吸引定價策略，刺激一手交投保持活躍。現時低息環境和多元化的物業選擇，不論是自住及投資客的入市好時機，在各方利好因素支持下，本港樓市氣氛將保持正面。

香港置業研究部董事

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[王品弟]