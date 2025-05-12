MPF忌頻繁轉換基金

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年4月份強積金成績表，上月「GUM強積金綜合指數」下跌0.6%，報250.3點；「GUM強積金股票基金指數」跌1.9%，報339.2點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升0.4%，報252.4點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.4%，報130.5點。今年4月份，MPF成員人均虧損1730元，但截至4月底計，年初至今人均仍賺5618元。

單計MPF股票基金類別，由於特朗普政策的不確定削弱美元資產吸引力，導致歐元和日圓顯著升值，故4月份「日本股票基金」和「歐洲股票基金」成為表現最好的股票基金，分別上升3%和2.1%。日本首相石破茂上月宣布推出緊急經濟措施，包括支持企業融資、補貼汽油價格等緩解美國的關稅衝擊。

歐洲方面，受惠於歐洲央行寬鬆貨幣政策及歐元升值等利好因素，故股市表現穩健。相反，4月份回報最差的基金是「香港股票基金」，下跌4.2%，主要原因是港股在2月因DeepSeek概念而大幅跑贏全球市場，但隨着「解放日」的出現及中美緊張關係的加劇，市場明顯回調，導致4月的表現較其他地區遜色。

環球股市漸回升至「解放日」前水平

不過，年初至今計，截至2025年4月30日，回報最佳的仍是「香港股票基金（追蹤指數）」及「香港股票基金」，分別累升11.1%及8.5%。至於年內表現最差的股票基金，與截至3月底數據一樣，仍是「美國股票基金」，期內跌6.2%（見表）。GUM常務董事陳銳隆指出，特朗普於4月「解放日」宣布的全球關稅政策嚴峻程度超乎市場預期，使環球股市大跌，但在美國對大部分國家的關稅暫停90日後，加上現時由言論較溫和的美財長貝特森（Scott Bessent）交涉關稅，環球股市逐漸回升至「解放日」大跌前的水平；地緣政治方面，美烏終於簽署礦產協議，令俄鳥停戰希望復燃，提振歐洲經濟信心。

資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝表示，4月中強積金人均虧損近11,000元，但4月尾已大幅收復失地虧損縮減至1730元；面對波動市况，MPF成員應嚴守長期投資紀律，避免頻繁轉換基金和避免嘗試捕捉市場時機。

預設投資策略具多元化投資優勢

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，4月2日，特朗普宣布大幅加徵關稅，此舉立即導致全球股市大幅下挫；4月9日，特朗普推翻了這項決定，並表示人們變得「焦躁緊張」（yippy），而強積金成員則笑言「太好了」（yippee），這種反覆無常的行為突顯了長線投資及多元化投資的重要。

叢川普認為，讓4月成為一個教訓。他指出，退休投資和儲蓄是一段漫長的旅程，當中難免會出現難以預測的時刻，為了減低這些不確定，應專注於長線投資和多元化投資，同時應花時間提升個人理財知識，本港有很多優質的理財教育資源，其中許多都是免費提供的，MPF成員應善用這些資源。

此外，叢川普稱，該公司經常觀察到，當股市大幅下跌後，MPF成員會轉投貨幣市場基金，但「高位買入、恐慌後低位沽出」從來不是賺錢之道。他表示，為了協助MPF成員作出更穩健的投資選擇，積金局在2017年推出了預設投資策略（DIS），該策略具備多元化投資及低成本的優勢，成員毋須因錯誤的投資決定而冒上退休儲蓄的風險。叢川普補充，透過DIS投資強積金供款，是成員可作出的其中一個最簡單且最明智的選擇。

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[袁國守 退休綢繆]