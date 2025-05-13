部分券商銀行 免孖展客利息

【明報專訊】寧德時代（3750）昨首日招股，多間券商及銀行為寧德招股推出新股認購優惠，券商如耀才證券（1428）及老虎證券、銀行如中銀（2388）及招商永隆銀行，亦為孖展及現金認購客戶推出免手續費，同時亦豁免孖展客戶的利息（見表）。但證監會今年3月發出新指引，要求持牌法團恢復收取新股融資預付認購金額10%，銀行、券商即最多借九成孖展，過去最高達100倍以至200倍的超高孖展已絕迹。
中銀隨寧德時代展開招股，昨即時推出「全城IPO迎『富』大抽獎」，於昨日即日起至5月底期間，旗下客戶經手機銀行或透過新股融資服務，申請認購新股有機會最多可贏取10手盈富（2800）。
是次寧德招股IPO部分可供認購最多的「頭槌飛」涉資高達11.74億元，市面上部分銀行未能為大戶，提供現有規例下最多九成的新股融資貸款作「頭槌飛」認購。如匯豐只接受客戶用個人名的匯豐卓越尊尚理財、匯豐卓越理財、匯豐One，或個人綜合理財客户借取新股融資貸款。即使最高級別的卓越尊尚理財客戶或專業投資者，每隻新股最高可借為1億元，與11.74億元寧德新股認購的「頭槌飛」，以及最多借九成的限額相差甚遠。
中銀的寧德認購資料文件顯示，經中銀分行認購寧德，最高可獲貸款金額約10.57億元，即為新股融資最多可借九成限額，連同一成本金剛好足以認購「頭槌飛」，而每名客戶最低貸款金額為10萬元。