降關稅利好 離岸人幣曾升破7.2

不過美元亦受惠消息回升，限制人民幣升幅，分析指出過去美元走弱，人民銀行仍將中間價維持在7.2水平，若要進一步走強，或要當局將中間價訂於7.2以下，現時預期在岸人民幣會在7.18至7.25區間波動。

在岸市場有大行買美元沽人民幣

人行昨日中間價報7.2066，上調29點子。在岸人民幣在貿易協議帶動下，早上高開約120點子，全日隨下調關稅消息上升，最高見7.2029，見6個月新高，截至晚上8時半報7.2042，上升322點子；離岸人民幣一度曾越7.2關，截至晚上8時半報7.2047，上升356點子。彭博社引述交易員指出，在岸市場有大行買美元沽人民幣，或視為短期內人民幣不宜進一步升值的政策信號，離岸市場亦在觸及7.2水平後收窄升幅，亦顯示市場對後續談判未有一致看好。

另外，美國降低關稅減少對當地經濟的衝擊，帶動美匯指數自100.6抽升至101.6水平，亦限制人民幣兌美元升幅。市場計算人民幣匯率組成籃子的人民幣指數昨日上升0.97%，高於兌美元的0.45%升幅。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，關稅減幅較市場預期更大，關稅緊張氣氛明顯緩和，加上人行等金融部委上周公布一系列刺激經濟措施，已為人民幣減退貶值壓力，預期在岸人民幣現時會在7.18至7.25區間波動，下一步要看暫緩期間的貿易談判。

高盛料未來一年回升至7算

高盛則將未來3個月在岸人民幣預測由7.3上調至7.2，6個月預期由7.35調高至7.1，至12個月更預期可自2023年3月以來再度回升至7算。該行報告指，在實際貿易加權基礎上，人民幣兌美元的幣值被低估，一旦關稅下降，人民幣便會走強。不過，該行認為內地當局不會讓人民幣急升，而是偏向一個謹慎且可控的升幅，保持匯率基本穩定。