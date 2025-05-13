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長和歐港澳電訊旗艦首季毛利增2%

【明報專訊】長和（0001）較早前表示，擬探索將電訊業務分拆上市，該集團的歐洲及港澳電訊旗艦CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd（下稱CKHGT），昨日發布首季度未經審核財務資料，季內總收益按年減少1%至25億歐元；毛利按年增長2%或3900萬歐元至18.58億歐元，當中來自英國、意大利業務及其他市場毛利分別按增加500萬歐元、800萬歐元及600萬歐元。

季度總收益按年減1%

按季比較，整體毛利減少5500萬美元，當中英國、意大利及其他市場分別按季減少1400萬美元、3700萬美元及400萬美元。季內CKHGT整體活躍客戶人數達4560萬，按年增加3%；總資本開支按年減少18%至3.4億歐元；債務淨額按年減少7%至24億歐元；合約客戶流失率按年持平，維持在1.2%。

英電訊業務毛利增3%

英國電訊業務季內來自SMARTY、5G家居及商業等客戶群之合約總人數按年增長，因此毛利按年增長3%至4.37億英鎊，但是受到季節因素影響致按季減少2%。當地業務的活躍用戶達1044.9萬人，按年減少2%；月均合約客戶流失率達1.4%，按年減少0.1個百分點。

意大利電訊業務季內的毛利按年增長1%至7.25億歐元，按季毛利則跌5%。當地活躍用戶達1795.4萬人次按年不變；月均合約客戶流失率達1.3%，亦按年持平。