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日產裁員人數增至近2萬 研關日本廠房

【明報專訊】日本放送協會（NHK）報道，日本第三大車廠日產汽車（日：7201）將全球裁員近2萬人，較原先裁員9000人的計劃，增逾1萬人，裁員規模相當於員工總數15%。日產判斷，要重振業績，無可避免要進一步裁員，並將關閉日本廠房列入討論議題。

日產去年11月透露，由於美國和中國市場銷售疲軟，導致上半財年利潤下降94%，計劃在全球裁員9000人，並削減20%產能。該車廠上月更警告，隨着企業重組成本增加，預計在截至今年3月底的2024財年，可能會出現7500億日圓（約395億港元）的虧損，遠超原先預期的800億日圓虧損。日產將於今日公布2024財年業績。日產在日本和中國市場銷量下滑，在其最大的市場美國，銷售同樣疲弱。由於產品陣容過時，且缺乏新型的混合動力車，影響其在美國等市場的競爭力。

去年12月，日產曾與本田就合併展開磋商。這曾被視為挽救日產的救命草，但雙方在今年2月談判破裂。此外，美國總統特朗普向進口美國的汽車和汽車零件加徵關稅，也令日產雪上加霜。同時，日產的債務壓力日益沉重。根據彭博社匯編的數據，日產及其附屬公司將在今年面臨16億美元的債務到期。到2026年，到期債務更將達56億美元，至少是1996年以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]