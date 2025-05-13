黃雯怡：美團趁低吸 上望180元

中美貿易協議見曙光，利好互聯網公司表現，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等龍頭公司股價均回到4月2日關稅行政令出台前水平。但仍有公司表現落後，如美團（3690）。美團閃購近期聯合百餘家品牌零售商和本地實體商家，推出即時零售行業首個全流程服務保障計劃「安心閃購」。基於即時零售「本地化、分鐘級服務」的特點，「安心閃購」已上線14項服務保障舉措，參與品牌及本地實體商家覆蓋蔬菜水果、酒水飲料、休閒食品、數碼家電、美妝護膚、母嬰用品及寵物用品等全品類。

雖然市場擔憂更多巨頭進入即時零售和外賣市場，會對美團帶來衝擊。但從目前的市場反應來看，美團在配送時效方面依然具備護城河。依賴美團多年經營的外賣生態和自2020年以來落地的閃電倉網絡，美團更能抓住消費者對「隨時」響應的需求，這是京東等快遞電商難以在短期內做到的。另外，美團積極佈局人工智能，相信無人機配送計劃和機械人投資，有利於維持美團作為先進科技型本地生活服務平台的地位。

美團當前市盈率約22倍，其即時零售模式，符合國家擴內需、促消費的策略。近期股價落後大市，建議趁低吸納，上望180元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]