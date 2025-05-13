moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鄺超靈：擁抱生成式AI 開啟ESG成長新動力

【明報專訊】全球投資者、監管機構及公眾對企業環境（E）、社會（S）、管治（G）績效的要求日益嚴格。企業須披露透明數據、展示可信減碳路徑、強化社會責任與問責機制。生成式人工智能（GenAI）透過自動化、模式辨識與創意生成，正把ESG從合規成本轉化為競爭優勢，引領策略、營運與創新同步升級。

企業痛點在於龐大的資訊收集、驗證與披露成本，以及將ESG理念延伸至複雜供應鏈的難度。GenAI可整合法規、行業標準與案例，快速建構知識庫，自動草擬政策、目標與程序文件，既符合法規亦貼合業務需要；並在數分鐘內產生多語言培訓與宣傳素材，從文本、圖像到沉浸式模擬與簡報一氣呵成，同時依學員回饋即時調整，提升培訓成效。GenAI還能結合事故報告、進度與環境感測數據，提前預測風險並提供管控建議，使管理重心由事後補救轉向前置防範。若事故發生，系統即時匯聚感測資料與歷史樣本，執行根源分析，標示缺陷並提出修正建議，再回饋知識庫，形成持續改進閉環。

1）環境方面：智慧減碳與氣候韌性

GenAI可即時整合電力、燃氣等公用事業帳單、物流紀錄等，準確計算範疇1、2、3排放，還原全鏈碳足迹。對隱蔽且複雜的範疇3排放，AI可掃描新聞、產業報告與社群信息，早期偵測供應商污染或政策收緊，量化衝擊並排序優次，協助企業鎖定高碳排放熱點，減少聲譽與合規風險。此外，預測式AI整合天氣趨勢、氣候數據與資產資訊，助企業提前識別氣候變化風險，並制定對策。同時，AI結合本地氣候資料，評估淹浸概率、熱島效應與結構脆弱點，支援韌性設計與基建投資，全面提升氣候適應力。

2）社會面：共融文化與職安健康

AI分析招聘、晉升及薪酬資料，及早揭示性別或族群不平等，促使人力資源部門修訂政策、縮小差距。此外，生成式AI潛力龐大，可大幅簡化職安健行政流程、迅速編制安全管理制度文件，並優化安全培訓方案；同時提升風險管理、預測與應對效能，讓管理層可騰出更多時間深入工地巡查。智慧鏡頭能即時辨識工人是否正確佩戴個人防護裝備，一旦違規隨即警示，顯著降低事故率；物聯網感測器（IoT）可偵測熱壓風險並自動啟動降溫措施，而穿戴式跌倒感測器配合即時救援系統，進一步保障前線人員安全。另外，AI將捐款人與亟需資源的非牟利組織精準配對，並以區塊鏈確保資金流向透明可溯，提高社會投資成效。

3）治理面：數據真實與反漂綠

AI從營運系統中抽取非結構化資料，對照IFRS S2、CSRD、HKEX氣候披露指引，自動生成ESG資料庫，簡化編寫ESG報告工作的負擔。此外，機器學習交叉比對環保處分紀錄、新聞與社群討論，當供應商出現污染、童工或職安健疑慮時即時示警，防範聲譽危機。另外，GenAI協助掃描媒體信息、宣傳資料與年報，偵測ESG聲稱與實際績效落差，讓監管機構與投資者更易分辨出誇大或虛假資訊。

4）創新引擎：循環經濟與綠色金融

GenAI整合材料資料庫與結構模擬，能預測產品耐久度、維修便捷性與回收率，從而促進再生循環導向的設計與生產模式。此外，投資機構運用AI分析建築認證與相關數據，量化資產的效能與氣候風險，並據此調整綠色債券息差及可持續掛鈎貸款條款，引導資金流向低碳項目。借款方亦藉AI自動建立能源基線、預測節能成效、整合披露文件，加速綠融審批、拓闊低息資金渠道。

在「低碳＋智能＋關懷」轉型的新常態下，GenAI已是塑造企業韌性與價值的關鍵。從即時碳盤查、氣候風險預警，到包容文化與反漂綠機制，GenAI正把ESG由合規成本轉化為創新增長引擎。企業若能將數位創新與環境保護、社會共融及優質治理深度融合，定能於激烈競爭與氣候挑戰中脫穎而出，引領邁向低碳、公平與智慧的未來。

環境社會企業管治及標準學會環保委員會主席

[鄺超靈 全民造ESG]