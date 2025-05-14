中環DONKI舖減租三成續租 月租逾80萬 較14年前高峰期大劈七成

零售市道持續低迷，過去6年在港連開多間分店的DONKI，近期宣布旗下小西灣店將營業至本月底，較原定租期至今年9月提早約4個月。不過，DONKI並非全面看淡本港零售市况，仍續租個別位於核心區的巨舖。市場消息指，DONKI設於中環皇后大道中100號地下及地庫、逾1.7萬方呎的巨舖，有關租約期已於上月底屆滿，DONKI最新以月租逾80萬元續租，繼續為中環金融核心區的白領一族提供服務。

東方表行2011年每月240萬承租

值得留意的是，上述商舖由資深投資者羅守輝等持有，該廈2006年落成後，獲東方表行（0398）承租上述商舖，最初月租約150萬元，租期5年。至2011年續租，東方表行不欲失去中環據點，即使業主大幅加租約六成至240萬元、呎租高達135元水平，但仍選擇續租4年。不過，隨着2015年零售業開始不景，舖租亦見回落，東方表行2015年續租時，獲業主減租17%至200萬元，東方表行當時再續租3年。不過，東方表行租約期滿後，決定不再續租，改而租用同位於皇后大道中的陸佑行一個6500方呎複式商舖，月租190萬元，每年節省120萬元的租金支出。至於皇后大道中100號的巨舖，自東方表行離場後，丟吉接近兩年，始獲DONKI以月租120萬元承租，較東方表行最後月租低80萬元或40%。

2018至2020年曾丟吉近兩年

此外，上述商舖毗鄰、即皇后大道中110至116號永恆商業大廈地庫、低層地下及高層地下，亦獲現有租客澳洲時裝品牌COTTON ON續租，據悉月租約90萬元，以商舖總面積17941方呎計，呎租約50元。值得留意，COTTON ON於2022年起，以月租50萬元租用兩層，分別為低層地下及高層地下，面積約9,722方呎，呎租約51元。以呎租計，續租金額與對上相若，不過是次續租則連同地庫一併租用，承租樓面較之前大。

COTTON ON 90萬續租毗鄰舖

上述永恆商業大廈商舖於2014年起曾由本地服裝連鎖品牌Esprit租用，作為旗下品牌旗艦店，高峰時月租曾高達240萬元，惟於2020年4月後離場，據悉業主曾劈租五成、以月租120萬元招租，惟當時本港正爆發新冠疫情，少有商舖承租大面積商舖，業主最終大幅劈租至六位數，短租予以零售品牌，作口罩快閃店。

明報記者