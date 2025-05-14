新地連沽帝景園3伙 套逾2.3億

ST. GEORGE'S呎租達93元

另市場多個豪宅盤錄得買賣，由信置（0083）及中電（0002）合作的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，最新沽出1座17樓C室，實用764方呎，兩房間隔，成交價2382萬元，實呎31,178元。項目最近三周共售出11伙。市場消息稱，項目標準戶平均實用呎租約85元，最高達93元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德跑道區天瀧再售兩伙4房雙套戶，為1座17樓B室及6座7樓A室，實用1258及1085方呎，成交價4568萬及3453萬元，實呎36,312及31,825元；同系大角嘴利奧坊•首隅，實用211方呎連78方呎平台的5樓B室1房戶，以483萬元售出，實呎21,855元。另同系九龍城南首亦推出5伙連平台特色戶於下周二起招標，單位實用178至313方呎，由開放式至兩房，連78至528方呎平台。