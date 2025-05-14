1個月HIBOR近1.57厘 兩年半低 摩通：拆息低於兩厘 拖累港銀盈利

明報記者 歐陽偉昉

月初港匯升至7.75觸發強方兌換保證， 銀行體系總結餘升至1700億元水平，帶動全線港元拆息急跌，周一中美達成協議暫時互降關稅，美元反彈加上港元拆息低企，昨日港匯最低曾見7.7973，續見去年9月以來低位，截至昨晚9時報7.7955，跌42.5點子（1元等於1萬點子）。

港匯曾見7.7973 8個月低位

摩通稱，據遠期孳息率曲線顯示，1個月拆息至今年底料見2.7厘，加上港元近期跌至7.78水平，引發市場關注拆息將持續疲弱，不利香港銀行淨利息收入。摩通假設今年餘下日子平均1個月拆息維持在2厘以下（與基本假設今年1個月拆息平均為3.75厘比較），按揭利率將較現時低0.2厘，其他港元淨息貸款利率的平均收益率則會下調1.14厘，同時港元定期利率下跌，會減少約一半的不利影響，而相關變化按該行利率敏感性分析計算，預測會影響匯控（0005）和渣打（2888）稅後利潤此下跌1%和2%，對本地銀行稅後利潤或減達21%，其中東亞銀行（0023）減幅或達32%，恒生（0011）和中銀香港（2388）分別減達14%和16%（見圖2）。

對於低息加快貸款增長，摩通認為雖然可幫助銀行利潤，惟過去紀錄顯示在港使用貸款、按揭貸款和1個月拆息之間的關連度較低。另外，該行指本港銀行信貸成本與1個月拆息有正向關係，但情况較為複雜。現時市場較關注銀行的香港商業地產貸款，拆息下跌有助提升地產企業收入，惟按息仍企在3厘水平，按揭貸款不會因此大為增加，本港商業地產風險雖然有改善惟非大幅緩解，不會對港銀信貸成本有很大影響。不過恒生近年受本港地產商業貸款資產質素惡化影響，相關風險緩解或有利提升估值。

按息仍在3厘水平 按揭貸款不會大增

昨日更多按揭客戶實際按息低於鎖息上限，以500萬元貸款，年期30年，昨H按息率2.87厘計，每月供款為20,731元，比起以鎖息上限3.5厘，每月供款可減少1721元或7.7%。中原按揭董事總經理王美鳳稱，近日拆息波動性異常大，H按實際按息以結算日之拆息水平計，實際按息需留意拆息變化。