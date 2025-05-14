moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀：上調今年內地GDP增長至最多4%

【明報專訊】中美達成貿易協議暫時互降關稅，瑞銀現時預期今年內地GDP增長介乎3.7%至4%，較上月中美國互加關稅後預測的3.4%上調，該行投資銀行亞洲經濟主管兼首席中國經濟學家汪濤表示，實際增長要取決於美國對中國商品最終加徵的關稅水平，以及內地推出額外刺激政策的規模，貿易戰降溫對內地出口和經濟衝擊減少，但年內地刺激經濟措施的規模也可能隨之減小。

內地刺激經濟措施或減

汪濤估計關稅降級後，美國對華商品今年增加的加權平均關稅稅率降至30%，加上特朗普首屆和拜登政府的平均關稅，現時對華商品加權平均關稅稅率為43.5%。雖然貿易戰降溫，惟不確定仍然存在，或繼續影響企業信心和資本支出計劃，90日暫停期內續會提前對美出口。

展望後續，汪濤指中美在一些重要議題有較大分歧，雙方談判存在很大不確定。在樂觀預期下，與芬太尼相關的20%關稅可能會取消，「對等關稅」的24%稅率或再延長暫緩，若出現不利情况，未來數月美國可能會重新加徵暫緩的24%關稅。若現時稅率在未來3至4季持續，雖仍會拖累今年內地GDP和出口總額增長，但會較之前的基準預期改善。

內地經濟政策方面，汪濤預期在現時情况下，內地財政擴張規模與3月人大時公布的規模相比，可能只會再增加等於GDP不到1個百分點，少於該行早前預期的1.5至2個百分點，而新增財政刺激措施出台時間，也可能遲於早前預測的第三季初。

料人民幣7至7.5區間波動

另外，該行預期今年全年人民幣兌美元匯率，可能在7至7.5的區間波動，隨著貿易戰的降級，人民幣匯率可能偏向強勢。截至昨晚8時半，在岸人民幣報7.2，升12點子（1元等於1萬點子）。