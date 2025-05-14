moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

安永：低息環境 內銀增長空間有限

【明報專訊】安永發表內銀行業報告，今年首季42家A股上市內銀淨利潤按年下降1.09%，較2024年首季按年跌幅擴大0.28個百分點。今年首季淨利息收入按年跌1.65%，其中大型銀行按年跌3.38%，人民銀行去年減息0.35厘，上周再公布減息0.1厘，安永大中華區金融服務華南市場主管張秉賢表示，低息環境會持續一段時間，淨息差今年將維持在低水平，實際情况要視乎經濟情况，另一方面銀行為支持實體經濟，貸款增長動力仍然存在，惟認為增長空間有限。

今年首季末內銀不良貸款率為1.23%，較去年底下降0.01個百分點。多家內銀管理層在全年業績表示零售貸款質素轉壞，張秉賢稱，消費貸款、信用卡等無抵押貸款存在信貸質素壓力，不過佔零售貸款大部分的按揭貸款質素穩定，整體沒有大幅增長，加上去年企業貸款表現平穩，對銀行整體不良率上升有限。

按揭貸款質素穩定

張秉賢認為，今年不明朗經濟環境下，銀行最重要是嚴控新增風險，過去數年內銀已作不少信貸減值撥備，去年底內銀撥備覆蓋率高達240%，有助防控風險。他指在經濟環境變化較大，對於行業影響可能跟過往不同，例如以往房地產貸款有土地作為抵押，但內房市場出現問題後抵押價值下跌，因此內銀需動態地調整、精準防控風險。

安永大中華區金融服務合伙人梁成傑稱，當前低利率環境預計將持續一段時期，銀行業進入「低利率、低息差」周期，同時面臨宏觀環境的不確定加大，國際主要經濟體增長動能偏弱、地緣政治、貿易衝突持續、金融市場波動加劇，國內有效需求不足、經濟回升基礎還不穩固，複雜多變的環境對上市銀行的經營發展帶來重大挑戰。

梁成傑稱，上市銀行應一方面做「加法」，包括多元拓展非利息收入、多渠道補充資本、深耕「五篇大文章」（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融）尋找發展新機遇，另一方面應做「減法」，優化負債結構、降低負債成本、提升運營效率，並加強風險管理。