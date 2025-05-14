美團Keeta攻巴西 擬5年投入78億

建覆蓋全國即時配送網路

美團在北京舉辦的「中國-巴西商業研討會」簽署投資協議時宣布上述巴西投資計劃，巴西總統盧拉與美團董事長兼首席執行官王興共同見證簽約儀式。王興表示，巴西市場規模及潛力巨大，Keeta將致力於當地提升消費者體驗、促進合作餐廳發展，並為當地創造更多就業機會。他還表示，國際化是美團長期發展戰略之一，將持續努力「走出去」拓展海外市場，開創發展新局面。

根據投資協議，Keeta將在巴西建設覆蓋全國即時配送網路，為用戶帶來更優質外賣服務，亦將為當地合作伙伴提供綜合服務、多樣化營銷工具和數碼化運營工具，支持當地餐飲商戶的業務增長。

花旗：在沙特發展迅速 影響同業

出海方面，Keeta早前已進軍本港及沙特，美團管理層早前稱Keeta在沙特發展順利，惟未披露具體營運數字，但料今年將顯著增加海外市場投入。花旗最新一份研究報告談及Keeta在沙特發展時形容，Keeta在過去幾個月成功拓展至當地更多城市，且持續位居沙特應用商店下載量榜首。

花旗認為，Keeta發展迅速，並可能已影響沙特當地同業的運作表現，若Keeta能繼續獲得強勁的消費者動能，可能在今年稍後日子追平甚至超越排名第二的沙特本地外賣平台Jahez。而以今年首季度計，Jahez的商品交易總額（GMV）已大幅放緩。