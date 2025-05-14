新秀麗首季少賺43% 亞洲北美銷售跌

受到地域銷售淨額組合變動，尤其是利潤率較高的亞洲地區銷售淨額佔比下降所影響，該集團的毛利率為59.4%，按年跌1個百分點。3月底淨債務達11.94億美元，按季增加9180萬美元。首季經營活動所得現金淨額850萬美元，按年大減84.55%。

經調整EBITDA減21%

季內旅遊產品及非旅遊產品各佔其銷售淨額的64%及36%。由於考慮到零售客戶流量減少，以及全球消費者情緒疲弱，集團季內將廣告投入調整至適當水平，營銷投資按年減少20.3%。

集團指出，全球經濟及政治的不確定，令消費者在消費習慣上變得比去年同期更有選擇性及有計劃，這對銷售淨額產生不利影響。

按地區劃分，佔新秀麗銷售38.5%的亞洲市場，銷售淨額按年減少9.7%至3.07億美元；佔整體銷售32.8%的北美洲，季內銷售按年跌8.3%至2.62億美元；佔整體銷售22.1%的歐洲市場則保持平穩，錄得銷售淨額1.76億美元。

新秀麗品牌銷售淨額跌7.4%

按品牌劃分，新秀麗品牌佔整體銷售51.1%，銷售淨額達到4.07億美元，按年跌7.4%；TUMI及American Touristor分別佔其銷售23.5%及16.3%，銷售分別達到1.87億及1.3億美元，按年跌3.7%及14%。