寧德時代孖展撲1200億 超購50倍

東方妍美申上市

醫療健康企業東方妍美本周一（12日）遞表申請來港上市，建銀國際為獨家保薦人。據初步招股資料，公司主要從事再生醫學醫療器械及特醫食品研發、生產及商業化，目前擁有13款主要再生醫學材料注射劑候選產品，其中兩款已進入註冊審評階段；再生醫學材料醫用敷料及補片產品線方面，公司有7款產品已取得第二類醫療器械註冊批准，另有一款用於乳腺癌術後乳房重建的交聯ECM候選產品XH322處於臨牀前階段。公司去年收入1452萬元人民幣，按年升12.72%；虧損擴大至近7000萬元人民幣，主要由於研發開支、銷售及分銷開支以及行政開支增加。

另有新加坡miRNA技術公司、按《上市規則》第18A章（生物科技股）遞表的覓瑞（MiRXES）於同日通過上市聆訊，中金（3908）及建銀國際為聯席保薦人。

明報記者 邱潤青