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小鵬進軍意大利 匯豐看好明年轉賺

標籤：經濟

【明報專訊】小鵬汽車（9868）登場2025年米蘭設計周，成為首批登陸米蘭設計周的中國新勢力車企，也是唯一在米蘭設計周示範場地ADI Design Museum展示產品的中國汽車品牌。活動現場，小鵬汽車攜全球首款AI汽車小鵬P7+、小鵬匯天旅航者X2飛行汽車，以及人形機械人三大硬核科技亮相。

小鵬早前在西班牙、法國、丹麥等地佈局歐洲市場，視進軍意大利市場為推進全球化的關鍵。早前集團副董事長顧宏地稱，集團目標是未來10年內海外銷售收入佔五成。

維持買入評級 目標價升至107元

匯豐環球研究發表報告，維持小鵬「買入」評級；目標價由101元上調至107元，美股目標價由25.9美元升至27.4美元。報告指出，小鵬4月銷量達35,045輛，按月增長6%，按年增長2.37倍，跑贏電動車同業平均按月0.3%及按年44%的增長。預計今季受益於G6、G9、X9等車型銷量攀升及後續推出G7等新車型，第二季度銷量增長勢頭將延續。

自動駕駛方面，近期監管機構對基於OTA（遠程升級）的自動駕駛升級的規範趨嚴。匯豐認為，這一動向利好小鵬等具備深厚技術基建與工程效率、明確規模化戰略、專注自動駕駛商業化的智能電動車企。該行對小鵬今年虧損預估基本不變，但上調明年盈利預測25%，估計小鵬明年轉賺17億元人民幣，至2027年賺53億元人民幣。