微軟全球裁員3% 涉數千人 減少管理層級 強調與業績無關

CNBC指出，這可能是微軟自2023年裁員1萬人以來，最大規模的裁員。微軟在今年1月，亦宣布了一輪基於績效的小規模裁員。微軟發言人稱，今次裁員的目標之一，是減少管理層級，並強調裁員與業績無關。微軟在4月底公布的季績勝於預期，並對前景發出樂觀的指引。

聯合健康挫15% 拖跌道指逾百點

在美國總統特朗普出訪沙特阿拉伯之際，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）宣布，將向沙特出售1.8萬塊最新的AI晶片，在當地建立數據中心，刺激該股早段升近6%。中美暫緩貿易戰，加上通脹數據較預期溫和，推動標普500指數及納指早段續升。不過道指早段回落逾百點，這主要由於道指成分股美國醫療保險巨頭聯合健康（UnitedHealth）（美：UNH）行政總裁因「個人原因」辭職​​，並暫停2025年的前景預測，該股早段挫15%。

雖然美國政府近期加徵關稅，美國通脹升幅仍略低於預期。4月消費者物價指數（CPI）由3月按月跌0.1%，回升至按月升0.2%，較預期低0.1個百分點；按年升幅回落至2.3%，是2021年初以來最低（見圖）。剔除波動較大的食品及能源價格，4月核心CPI按月升0.2%，較預期低0.1個百分點；按年升幅則維持在2.8%。

美上月CPI按年升幅回落至2.3%

整體通脹升幅較預期溫和，部分由於雞蛋價格按月回落12.7%。不過市場人士警告，4月數據尚未完全反映關稅影響。

路透社指出，最新通脹升幅，可能僅反映特朗普政府2月起向中國商品加徵「芬太尼稅」的影響。雖然特朗普政府在4月暫停向中國以外的國家徵收「對等關稅」 ，但對幾乎所有進口產品徵收的10%基礎關稅仍然生效，預示關稅對物價的影響，將由5月起趨於明顯。

雖然中美同意暫緩大部分關稅，經濟學家仍預計，今年通脹會受關稅影響而上升，只是升幅低於中美貿易戰暫緩之前，意味美聯儲可對減息維持觀望立場。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注今年餘下時間的減息次數只有兩次。

市場分析認為，貿易緊張形勢緩解，有助美國避免經濟衰退。Nationwide相互保險公司分析，通脹升幅可能較低，第四季通脹率將達到3.4%左右的峰值，低於此前預測的4%。不過由於關稅稅率仍高於特朗普上任前，經濟增長仍將放緩。

（綜合報道）

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