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軟銀上年度賺608億 3年來再實現盈利

【明報專訊】受環球股市上漲提振，軟銀集團（日：9984）在截至3月底的2024財年，淨利潤為1.1533萬億日圓（約608億港元），時隔3年再度實現盈利。軟銀持有的電訊企業股，包括T-Mobile（美：TMUS）及德國電訊（德：DTE），近幾季一直是軟銀投資收益的穩定來源。其中T-Mobile股價在3月創歷史新高，其第一季股價升逾20%。

不過軟銀旗下的願景基金部門，在2024財年的稅前虧損達1150.2億日圓 ( 約61億港元）。雖然願景基金對中國召車軟件滴滴、字節跳動及韓國電商企業Coupang的持股獲得收益，但由於倉儲自動化公司AutoStore等初創企業的估值下跌，拖累願景基金部門的表現。

金融市場波動，加上對宏觀經濟環境的擔憂，軟銀股價今年以來累計跌17%。軟銀昨重申，計劃向ChatGPT母企OpenAI投資高達300億美元。

日產全年蝕354億 25年最嚴重

日產汽車公布，在截至3月底的2024財年，淨虧損達6710億日圓 ( 約354億港元），是25年來最嚴重虧損。該公司計劃，到2027財年在全球關閉7間工廠，將車廠數量由目前17間，精簡至10間。隨着廠房關閉，到2027財年，將在全球裁員兩萬人，把全球產能（不包括中國）減少約三成。

日本第二大車廠本田汽車預期，由於美國對進口汽車加徵關稅，加上日圓升值影響，在截至2026年3月的財年，利潤將按年大跌七成至2500億日圓（約132億港元）。

SMBC日興證券綜合企業數據預計，日本上市企業在截至明年3月的2025財年，利潤總額將較2024財年減少6.8%，將會是6年來首次減少，其主要原因是受美國的關稅政策影響，恐汽車及海上航運等行業陷入低迷。不過市場對中美貿易戰的擔憂緩解，日圓兌每美元回落至148水平；每百港元兌日圓在5.24算。日經指數昨收市收復38,000點關口。

日本央行發布5月政策會議意見摘要顯示，日本央行委員有意進一步加息，但同時表明要對美國關稅帶來的潛在影響保持警惕。

（綜合報道）

[國際金融]