Coinbase下周一納標指成分股 股價早段飈17%

Coinbase成為標指成分股，被視為對加密資產行業的肯定，尤其是美國總統特朗普再次上台以來，增加對業界的支持。投資管理公司VanEck指出，這是強烈信號，顯示數碼資產正穩步挺進金融主流，而傳統市場開始融入加密基礎設施。

Coinbase於2021年透過直接掛牌（direct listing）方式，成為首家在美國上市的大型加密貨幣企業。該公司過去兩年股價上漲約2.6倍，市值約530億美元。標普500指數成分股由指數委員會遴選。根據3月的遴選標準，企業若要獲納入標指，市值至少要達到205億美元，並符合盈利能力、流動性和公開流通股等指標。

Coinbase近日宣布，計劃以29億美元收購加密貨幣衍生品交易平台Deribit，是加密貨幣行業規模最大的收購交易之一。倘若成功，將有助Coinbase拓展美國以外的市場。隨着特朗普任命多名加密資產倡議者擔任政府要職，頒布有利於該行業的政策，並撤銷針對業界的多項執法行動，引發了加密資產企業之間的併購潮。瑞穗分析，與加密資產相關的美國證交會（SEC）案件已被迅速撤銷，這是非常有利於業界的環境。

（彭博社）

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